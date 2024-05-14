AJet uçağında yolcular adeta çıldırdı: Fenalık geçirenler oldu, bağrışmalar yükseldi

14 May 2024 09:57 - Güncelleme : 14 May 2024 10:08

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Elazığ'a gitmesi planlanan Türk Hava Yolları'nın şirketi AJet'in uçağı, yolcuların uçağa alınmasından sonra bir türlü havalanmadı.

FENALIK GEÇİRENLER OLDU

Yaklaşık 2.5 saat boyunca uçakta bekleyen yolculardan bir süre sonra tepki sesleri yükselmeye başladı. Havasızlık nedeniyle zor anlar yaşayan yolcular, uçağın içinin havasız kaldıklarını ve bazı insanların da fenalık geçirdiğini söyledi.

O KADAR SÜRE BEKLETİP, BAŞKA UÇAĞA ALDILAR

Saat 22.50’de uçması gereken uçağın neden zamanında kalkmadığına dair açıklama yapılmadı. Yaklaşık 2.5 saatin sonunda uçakta bulunan yolcular indirilerek başka uçağa bindirildi.