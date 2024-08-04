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AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan ve Serap Gürbüz evlendi

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
04 Ağustos 2024 17:45 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 17:49
AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan ve Serap Gürbüz evlendi

AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan ile Serap Gürbüz'ün nikahına çok sayıda siyasetçi katılım gösterdi.

Serap Gürbüz ve AK Parti Ankara Milletvekili MuratAlparslan, Ankara'da düzenlenen nikah töreniyle evlendi.

Çiftin nikah şahitliğini, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Hayati Yazıcı, Hamza Dağ, Ömer İleri, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan yaptı.

AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan ve Serap Gürbüz evlendi - 1. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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