AK Parti Balıkesir İl Başkanı Aydemir trafik kazası geçirdi
Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Ağustos 2024 00:08 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 00:10
AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, trafik kazası geçirdi. Yaralanan Aydemir hastaneye kaldırıldı.
AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir ölümden döndü.
Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'nde istişare toplantılarına katılan AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, özel aracı ile Eskişehir'de trafik kazası geçirdi.
Başkan Aydemir 112 Sağlık ekiplerince yaralı olarak Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı