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 | Selahattin Demirel

AK Parti Belediye Meclis Üyesi Mehmet Anıl Yüksel silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Balıkesir Havran'da AK Parti Belediye Meclis Üyesi Mehmet Anıl Yüksel silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Yüksel hayatını kaybetti. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatılırken Yüksel'in ölümüne neden olan kişi ya da kişilerin yakalanması için polis harekete geçti.

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AK Parti Belediye Meclis Üyesi Mehmet Anıl Yüksel silahlı saldırıda hayatını kaybetti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 21:58
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 22:15

'in Havran ilçesinde Havran Belediye Meclis Üyesi Mehmet Anıl Yüksel, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Ağır yaralanan Yüksel, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı. Yüksel, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

AK Parti Belediye Meclis Üyesi Mehmet Anıl Yüksel silahlı saldırıda hayatını kaybetti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Saldırının ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken faillerin yakalanması için Havran İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

AK Parti Belediye Meclis Üyesi Mehmet Anıl Yüksel silahlı saldırıda hayatını kaybetti

İL BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA: FAİLLERİN YAKALANMASI İÇİN...

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir yaptığı sosyal medya açıklamasında, "Kıymetli yol arkadaşımız Mehmet Anıl Yüksel’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz. Faillerin adalet önünde gereken cezayı alması için sürecin takipçisi olacağız" dedi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

https://x.com/ma_balikesir/status/1948804303952523688

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ETİKETLER
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