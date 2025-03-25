AK Parti ilçe Başkanı feci kazada hayatını kaybetti!

AK Parti Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar, dün akşam saatlerinde bir tıra arkadan çarptı. Kazada araçta sıkışan Çongar, 112 sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Korkunç kaza dün akşam saatlerinde D-100 kara yolunda meydana geldi. Gerede'den Bolu istikametine seyreden AK Parti Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar'ın kullandığı otomobil, Köroğlu İstasyon Amirliği mevkisinde G.K. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan Çongar, 112 sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan Çongar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.