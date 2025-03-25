AK Parti ilçe Başkanı feci kazada hayatını kaybetti!

AK Parti Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar, dün akşam saatlerinde bir tıra arkadan çarptı. Kazada araçta sıkışan Çongar, 112 sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.