AK Parti kulislerinden sızdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Ocak’ta hangi müjdeleri açıklayacak? İşte detaylar

07 Ocak 2025 11:40 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 11:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu sonrasında yaptığı açıklamada 2025 yılını Aile yılı ilan etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Ocak'ta bu kapsamda müjdeler açıklayacağını duyurdu. Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeler merak konusu olurken, AK Parti kulislerinden çarpıcı bilgiler sızdı. İşte Aile yılı kapsamında açıklanacak müjdelerin detayları...

Türkiye​ 13 Ocak'ta yeni bir döneme giriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan​'ın detaylarını açıklayacağı 'Aile Yılı' programı, evlenmek isteyen gençlere yönelik büyük destekleri içerisinde barındırıyor.

Ülkemizde oldukça düşen evlilik​ ve doğurganlık rakamları, gelecek yüzyıl için olumsuz sinyallerin habercisi olarak değerlendirildi. Son yapılan Bakanlar Kurulunda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir rapor sunarak rakamları aktardı.

Evliliklerin azaldığını, evli olan çiftlerin ise çocuk yapma konusunda oldukça temkinli davrandığı yönündeki rapor, Türkiye'nin geleceği için risk olarak değerlendirildi.

2025 AİLE YILI OLACAK!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oldukça hassas yaklaştığı evlilik ve çocuk yapma sayısındaki azalışlara yönelik yeni teşvik programı hazırlandı. 13 Ocak tarihinde açıklanacak program, evlenmek isteyen gençlere ve çocuk yapmayı düşünmeyen ailelere yönelik olacak.

Maddi zorluklardan dolayı evliliklerden kaçınan gençler için devlet maddi manevi desteğini verecek. Faizsiz kredi ve rahat ödeme koşulları sağlanarak gençlerin evlenmeleri için yardımcı olunacak.

Yeni evlenen çiftlerin ev sahibi olması için de çeşitli kolaylıklar sağlanacak. TOKİ'nin yaptığı dairelerde yeni evli çiftlere öncelik hakkı programlanacak.

Evli çiftler için ise çocuk başına maddi manevi destek verilerek teşvikler arttırılacak. Hükümet olarak, evliliklerin ve çocukların artması için gereken tüm destekler verilecek.

13 Ocak tarihinde açıklanacak programla birlikte, Türkiye'de evliliklerin ve doğurganlık oranının artması hedefleniyor.