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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 18:25
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 18:25

AK Parti Milletvekili İsmail Ok'a yanlış tedavi uygulayan doktor hakkında karar verildi

AK Parti Milletvekili İsmail Ok'un uygulanan yanlış tedavinin ardından entübe edilmesine ilişkin davada karar çıktı. Doktor 8 ay 22 gün, acil tıp teknikeri 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı, hastane müdürü ise beraat etti.

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Editor
 Selahattin Demirel
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AK Parti Milletvekili İsmail Ok'a yanlış tedavi uygulayan doktor hakkında karar verildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 18:25
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 18:25

AK Partili İsmail Ok'un yanlış tedavi nedeniyle entübe edilmesiyle ilgili davada hakim, kararını verdi. Duruşma Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya tutuksuz sanıklar acil tıp teknikeri Şevval Öcal ile doktor Ali Akçay ve avukatlar katılırken, müşteki eski AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ile hastane müdürü sanık Mehmet Avcıküçük ise salonda yer almadı. 

AK Parti Milletvekili İsmail Ok'a yanlış tedavi uygulayan doktor hakkında karar verildi

Mahkeme başkanı, bu celse dosyayı karar bağlayacaklarını bildirerek sanık Akçay'a söz verdi. Akçay, "Sistemsel bir sorun olduğu için burada benimle alakalı bir problem yoktur. Beraatimi talep ederim" dedi. Söz verilen acil tıp teknikeri sanık Öcal da ifadelerini tekrar ettiğini bildirerek beraatini talep etti.

HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

Avukat ve sanık beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Ali Akçay'a 'taksirle yaralama' suçundan 8 ay 22 gün hapis cezası verirken diğer sanık Şevval Öcal'a da ‘taksirle yaralama' suçundan takdir indirimiyle 3 ay 22 gün hapis cezası verdi. 

AK Parti Milletvekili İsmail Ok'a yanlış tedavi uygulayan doktor hakkında karar verildi

Mahkeme, her iki sanığın da sabıkasının bulunmamasını dikkate alarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Hastane müdürü sanık Mehmet Avcıküçük'ün ise beraatine hükmedildi.

NE OLMUŞTU?

AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, vücut kırgınlığını gideren serum, takviye ve vitamin almak için 30 Eylül'de eşi Nesrin Ok ile birlikte Ankara'daki Özel Koru Hastanesi'ne gitti. 

Acil serviste Prof. Dr. Ali Akçay, İsmail Ok'a müdahale ederek art arda üç serum verdi. Serumun bitmesi ile kalbi duran İsmail Ok, burada solunum cihazına bağlanarak entübe edildi. MR sonucunda beyninde ödem olduğu belirlenen Ok, 7 saatin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Uygulanan tedavi sonucunda iyileşen Ok, Ali Akçay ve ilgili hemşire ile sağlık çalışanlarından şikayetçi oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli Akçay hakkında ‘kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs' suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede Akçay'ın yanlış ilaç verdiğini kabul etmesi ve Ok'a ait tedavi kayıtlarını sistemden sildiği tespiti de yer aldı.

 

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