AK Parti MKYK listesi içinde ismi yoktu! Özlem Zengin açıklama yaptı

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesi açıklandı. Listede AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in adının geçmemesi dikkat çekti. Konu ile ilgili Zengin, "AK Parti Tüzüğümüze göre TBMM Parti Grup Başkanı ve Grup Başkanvekilleri MYK ve MKYK’nin tabii üyesidir" açıklamasında bulundu.

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda "Adında AK, ışığında istikbal" sloganlarıyla gerçekleştirildi. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesinde yer alan isimler belli oldu. 'AK Parti'nin A takımı' olarak nitelendirilen listede yer alan isimler kadar olmayan isimler de dikkat çekti. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in MKYK listesinde olmaması gündem olurken açıklama da gecikmedi.

"GRUP BAŞKANI VE BAŞKANVEKİLLERİ MYK VE MKYK'NİN TABİİ ÜYESİDİR"



Bunun ardından AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından 'MYK oluşumu ve çalışma esasları'nı paylaşan Zengin, "AK Parti Tüzüğümüze göre TBMM Parti Grup Başkanı ve Grup Başkanvekilleri MYK ve MKYK’nin tabii üyesidir" dedi.