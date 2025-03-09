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 | Özge Sönmez

Ömer Çelik'ten Suriye'deki çatışmalarla ilgili açıklama! 'Teröristin mezhebi olmaz'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. "Suriye'nin bütünlüğünü savunuyoruz" diyen Çelik, Türkiye'nin bölgedeki her gelişmeye hakim olduğunu belirtti.

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Ömer Çelik'ten Suriye'deki çatışmalarla ilgili açıklama! 'Teröristin mezhebi olmaz'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.03.2025
saat ikonu 16:08
|
GÜNCELLEME:
09.03.2025
saat ikonu 16:28

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'deki çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin bölgede her gelişmeye hakim olduğunu söyleyen Ömer Çelik, alevilerin görmezden gelindi iddiasına cevap verdi.

Ömer Çelik'in açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

Suriye'de Esad'ın başlattığı katliamlarla ortaya çıkan tabloya cumhurbaşkanımız Suriye'nin güvenliği temelindeki yaklaşımla yaklaşmış ve Baas katliamlarının daha çok duyurulması için en kararlı ve yüksek ses cumhurbaşkanımızdan gelmişti. Lazkiye'de ortaya çıkan, Suriye güvenlik güçlerine dönük saldırının Suriye'nin birliğine dönük terörist saldırıdır. En önemli şiarımız Suriye tüm Suriyelilerindir şiarıdır. Suriye'nin uydu devleti haline getirme faaliyetlerini reddediyoruz. Suriye'nin bütünlüğünü savunuyoruz. Suriye'de mezhepsel provokasyonlar planlanıyor.

"SURİYE HALKI ÖZGÜR VE MEDENİ BİR HAYAT İSTİYOR"

Hukuka bağlılıkla bir tablonun ortaya çıkması önemlidir. Kapsayıcı yönetimin ortaya çıkması önemlidir. Suriye halkı özgür, medeni bir hayat istiyor. Uluslararası toplumun Suriye yönetiminin yanında olmalı. Orayı istikrarsızlaştırmak isteyenler çökmüş devlet yapısı istiyor. Mezhep ve etnik provokasyonları kullanılıyor. Suriye Suriyelilerindir derken hepsini kapsayacak şekilde tüm grupların güven içinde olduğu yapının ortaya çıkmasını söylüyoruz. Cumhurbaşkanımız bu konudaki hassasiyetlerini, herkesin korunması gerektiğini, azınlıkların haklarının korunması konusunda, kadın hakları konusunda vurgu yapmıştır. Bir takım sivil kayıplar yaşandı.

"TERÖRİSTİN MEZHEBİ OLMAZ"

Bunun ülkemize dönük olarak da mezhepçi çıkış olarak yansıtılmaya çalışıldığını görüyoruz. Duyunca 30 saniye içinde bu terörist saldırıyı gerçekleştiren grubu öğrenince arkasındaki odağın ne olabileceğini hemen tespit ettik. Türkiye kimin kim olduğunu yakından bilmek. Bu saldırı Esad rejiminin artığı olan, Esad rejimini diriltmek için kullanılan bir takım güçlerdir. Sosyal medyada kullanılan dil özenli olmalı. Bu bir Nusayri isyanıdır şekilde dil kullanılması yanlıştır. Biz bütün grupların terörle yan yana anılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu gruplara kardeşlik siyaseti ile yaklaşıyoruz. Esad'ın katliamları Nusayrilere mal edilemez. DEAŞ katliamları da Sünnilere mal edilemez. Teröristin mezhebi olmaz. Siyasal mezhepçilik bir zehirdir.

ALEVİLERİN GÖRMEZDEN GELİNDİ İDDİASI

Suriye yönetimi ve cumhurbaşkanları yaptıklarının terörle mücadele olduğunu net bir şekilde ifade etmiştir. Muhalefetten cumhurbaşkanımıza ve partimize dönük bazı suçlamaların Suriye'de olup biteni anlamakta ne kadar uzak olduklarını görüyoruz.

Orada Alevilerin görmezden gelindiği iddiası insafsızlıktır. Bütün siviller için hassasiyetimiz en üst düzeydedir. hakların korunması konusunda en hassas ülke Türkiye'dir, en hassas lider cumhurbaşkanımızdır.

Netanyahu'dan sığınma talebinde bulunacaklarını söylüyorlar. Bunların hepsi net bir provokasyondur. Bunları yakından takip ediyoruz. Bütün bu çağrılar uluslararası müdahale çağrısıdır. Bu terörü gerçekleştirenler İsrail'in buraya müdahalesini sağlamaya çalışmaktadır.

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