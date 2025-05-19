AK Parti'den 19 Mayıs'a özel videolu paylaşım

AK Parti, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yayınladığı bir video ile kutladı. AK Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bir genç var, yüreğiyle geleceği görüyor. Bir ülke var, böyle gençlerle büyüyor. Zülal ve onun gibi azmiyle, aklıyla, ilhamıyla Türkiye'mizi geleceğe taşıyan gençlerimizle gurur duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Yerli otomobil Togg'un yapay zeka destekli görme asistanı sistemini geliştiren Tannur da videoda, şunları kaydetti:

"MİLLETİNE İNANAN VİZYONER BİR LİDERİN EŞSİZ MÜCADELEYİ BAŞLATTIĞI GÜN"

"19 Mayıs, bir milletin bütün imkansızlıkların gölgesinde, ülkesine ve milletine gönülden inanan vizyoner bir lider önderliğinde daha önce eşi benzeri görülmemiş bir mücadele başlattığı bir gündü. Ben de bütün koşullar altında yeniden ayağa kalkmayı ve dünya ilklerini hayata geçirmeyi en doğru yerden öğrendim bir teknoloji lideri olarak. Dolayısıyla bütün bu süreçte yaptığımız teknolojiler imkansızlıkları aştı, dünya teknoloji sahnesinde ülkemize birçok gurur yaşattı. Bütün bu yolculukta en baştan itibaren bize inan, destekleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkürler."