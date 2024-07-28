AK Parti'den CHP'li Namık Tan'a Mavi Vatan tepkisi! "Pusulalarını kaybetmişler"

28 Temmuz 2024 10:04 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 10:13

Türkiye’nin devletler hukuku tarafından tanınan, üzerinde egemenlik hakkı kullanabileceği Doğu Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz'deki deniz yetki alanlarını belirten 'Mavi Vatan' için 'masal' ifadesini kullanan CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın cümlelerine tepkiler çığ gibi büyüyor.

TBMM'deki konuşması sırasında Türkiye'nin dış politikasını eleştiren CHP'li vekil; 'Bir ara tutturulan Mavi Vatan masalından neyse ki çabuk yüz geri edildi' ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN CEVAP GECİKMEDİ!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP'de 'Mavi Vatan' için 'yayılmacı politika' diyen dış politika kurmayı, yerini 'Mavi Vatan' için 'masal' diyen bir diğerine bırakmış, gözüküyor.

Milli siyasetimize karşı bu yaklaşımla konuşan bazı CHP milletvekillerinin, Türkiye'ye karşı başka devletler tarafından kullanılan sözde tezleri bu şekilde defalarca sahiplenmeleri, siyasi savrulma ve sorumsuzluktur. Mavi Vatanımız, ana vatanımızın ayrılmaz bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

SİYASİ PUSULALARINI KAYBETMİŞLER!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Milletvekili Namık Tan'ın "Mavi Vatan" için "masal" nitelendirmesinin kabul edilemez, sorumsuz ve yakışıksız bir ifade olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bu, Türkiye'nin milli siyasetine karşı Yunanistan'ın sözde tezlerine destek veren, siyasi pusulasını kaybetmiş bir yaklaşımdır. CHP'de 'Mavi Vatan' için 'yayılmacı politika' diyen dış politika kurmayı, yerini 'Mavi Vatan' için 'masal' diyen bir diğerine bırakmış, gözüküyor. Milli siyasetimize karşı bu yaklaşımla konuşan bazı CHP milletvekillerinin, Türkiye'ye karşı başka devletler tarafından kullanılan sözde tezleri bu şekilde defalarca sahiplenmeleri, siyasi savrulma ve sorumsuzluktur… Mavi Vatan'ımız, ana vatanımızın ayrılmaz bir parçasıdır."