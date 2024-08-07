AK Parti'den Instagram'a yeşil ışık: Kısa sürede açılabilir

07 Ağustos 2024 16:10 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 16:13

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya devi Instagram'a getirilen erişim yasağının kaldırılmasına ilişkin müzakereler devam ediyor.

Yasağın ne zaman kalkacağı merak edilirken hükümetten görüşmelere ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. CNN Türk canlı yayınında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın, "Pozitif ilerlemeler kaydediliyor. Kuralsız alanlarından vazgeçmek istemiyorlar. Müzakerelerin olumlu sonuçlanacağını, kurallara uyacağını taahhüt edeceğini ve böylelikle kısa sürede açılacağını düşünüyorum" dedi.

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