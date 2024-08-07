Instagram engeli sonrası VPN açan soluğu icra dairesinde aldı! Anne adınızdan TC numaranıza kadar ellerinde

07 Ağustos 2024 12:18 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 14:55

VPN ile Instagram mı, DNS ile Instagram mı? Geçen yıl 360 milyon kullanıcı etkilenmişti

VPN ile Instagram mı, DNS ile Instagram mı? Geçen yıl 360 milyon kullanıcı etkilenmişti

Türkiye'de son günlerde en çok konuşulan konulardan biri olan Instagram erişim engeli sonrası birçok vatandaş soluğu icra dairelerinde aldı. Dolandırıcıların yeni kapısı olan VPN programları, vatandaşların kimlik bilgilerine ulaşıyor.

Vatandaşlara, kendilerini avukat olarak tanıtan dolandırıcılar kimlik verilerini paylaşıp haklarında icra işlemi olduğunu söylüyor. Hesap numarası vererek para yatırmadıkları taktirde icrayı haciz işlemine döndüreceklerine dair tehditlerde bulunuyor.

VPN AÇAN SOLUĞU İCRA DAİRESİNDE ALDI!

VPN programlarını bilmeyen birçok vatandaş ise son zamanlarda bu dolandırıcıların oyununa gelerek soluğu icra dairlerinde alıyor ya da verilen hesaba istenilen parayı yatırıyorlar.

Artan şikayetler sonrası Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, tgrthaber.com'un özel haber şefi Zehra Maslak'a vatandaşların izlemesi gereken süreçler hakkında uyarı da bulundu.

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Kırık öncelikle VPN programlarının ne işe yaradığını belirten sözlerle konuşmasına başladı:

"VPN, yani Sanal Özel Ağ, internet üzerinden güvenli ve şifreli bir bağlantı kurarak kullanıcıların internete erişimini sağlar. Bu sayede yasaklı sitelere giriş gerçekleşir. VPN, internet trafiğini şifreler ve kullanıcıların kimliklerini gizler, bu da onların çevrimiçi etkinliklerinin izlenmesini zorlaştırır. Özellikle web sitelerine yönelik erişim engelleri veya kısıtlamalar karşısında, kullanıcılar VPN kullanarak bu engelleri aşabiliyorlar. VPN kullanarak, coğrafi kısıtlamaları aşmak ve engellenen sitelere ulaşmak mümkün hale geliyor. Hatta siber korsanlar kendilerini gizleyebilmek adına VPN uygulamalarını adeta bir kalkan olarak kullanıyor."

Akabinde ise son günlerde vatandaşların VPN programları üzerinden yaşadıkları mağduriyetin perde arkasından bahsetti. Kırık, "Son dönemde VPN kullanımının artmasıyla birlikte, VPN dolandırıcılıkları da yaygınlaştı. Siber korsanlar, sahte ve ücretsiz VPN hizmetleri sunarak kullanıcıların kişisel bilgilerini çalmaya çalışıyor. Şifreleri ele geçiriyor, verilerine ulaşıyor. Hatta kimi zaman cihazlarını kontrolünü bile ele geçirebiliyor. Özellikle ücretsiz VPN hizmetleri, kullanıcıları hedef alarak verilerini ele geçirme amacı güdebiliyor. En tehlikeli nokta tam da bu…" dedi.

"VPN BİLGİLERİNİZİ TOPLAYIP SATABİLİR"

Dolandırıcılık için açılan VPN programlarını indiren vatandaşlar tüm bilgilerini bu sistem üzerinden açık hale getirdiğini belirten Kırık, bu konu da "Ücretsiz VPN dolandırıcılığı birkaç farklı şekilde gerçekleşebiliyor. Birincisi, bu hizmetler kullanıcıların internet aktivitelerini izleyip topladıkları verileri üçüncü taraflara satabiliyor. İkincisi, sahte VPN uygulamaları, kullanıcıların cihazlarına zararlı yazılımlar yükleyebiliyor ve bu yazılımlar üzerinden kişisel bilgileri çalabiliyorlar. Üçüncüsü de, bazı ücretsiz VPN'lerin kullanıcıların verilerini şifrelememesi oluyor, bu da verilerin kolayca ele geçirilmesine neden oluyor" ifadelerini kullandı.

Soluğu icra dairesinde almak istemeyen vatandaşların her VPN programını indirmemelerini tavsiye eden Kırık, ayrıca bu tarz bir telefon aldıkları an öncelikle doğruluğunu e-Devlet üzerinden teyit etmeleri gerektiğinin altını çizdi. Kırık, son olarak açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"VPN kullanmak kimi zaman ciddi tehlikeleri beraberinde getirebilir. Bu tür hizmetler, güvenlik açıkları ve zararlı yazılımlar barındırabilir, bu da kullanıcıların kişisel bilgilerinin çalınmasına ve cihazlarının zarar görmesine yol açabilir. Ayrıca, ücretsiz VPN'ler çoğu zaman verileri yeterince şifrelemez, bu da verilerin kolayca ele geçirilmesine neden olabilir. Güvenilir olmayan VPN hizmetleri, gizliliği korumak yerine kullanıcıları daha büyük tehlikelere maruz bırakabilir. O sebeple dikkatli olmak son derece önemlidir."