AK Partili eski başkan attan düşerek ağır yaralandı! Dehşet anları kamerada

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Aktoprak Mahallesi'nde düzenlenen at yarışları festivalinde trajik bir olay meydana geldi. İddiaya göre, mahallede düzenlenen Aktoprak 5. Geleneksel Rahvan At Yarışı'na AK Parti Şehitkamil eski ilçe başkanı Mehmet Yılmaz da bir ata binerek katıldı.

Yılmaz'ın üzerinde olduğu at, bir anda dengesini kaybederek önce düştü sonra da taklalar attı. Bu sırada attan düşen ve düştüğü atın da altında kalan Mehmet Yılmaz, ağır yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve vücudunda ciddi kırıklar olduğu öğrenilen Yılmaz, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Festival çekimini yapan dron kamerasına da yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.