Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

AK Partili eski başkan attan düşerek ağır yaralandı! Dehşet anları kamerada

Ak Parti Şehitkamil eski ilçe başkanı Mehmet Yılmaz attan düşerek ağır yaralandı. Katıldığı at yarışları festivalinde yaşanan trajik olay sonrası vücudunda ciddi kırıklar bulunan Mehmet Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. O anlar ise dron kamerasına saniye saniye yansıdı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.08.2025
saat ikonu 17:08
|
GÜNCELLEME:
17.08.2025
saat ikonu 17:08

'in Şehitkamil ilçesi Aktoprak Mahallesi'nde düzenlenen at yarışları festivalinde trajik bir olay meydana geldi. İddiaya göre, mahallede düzenlenen Aktoprak 5. Geleneksel Rahvan At Yarışı'na AK Parti Şehitkamil eski ilçe başkanı Mehmet Yılmaz da bir ata binerek katıldı.

Yılmaz'ın üzerinde olduğu at, bir anda dengesini kaybederek önce düştü sonra da taklalar attı. Bu sırada attan düşen ve düştüğü atın da altında kalan Mehmet Yılmaz, ağır yaralandı.

AK Partili eski başkan attan düşerek ağır yaralandı! Dehşet anları kamerada

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve vücudunda ciddi kırıklar olduğu öğrenilen Yılmaz, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Festival çekimini yapan dron kamerasına da yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AK Partili eski başkan attan düşerek ağır yaralandı! Dehşet anları kamerada
