Attan düşerek hafızasını kaybeden Pınar Yıldız ilk kez konuştu!

Şarkıcı Pınar Yıldız, klip çekimi sırasında bindiği attan düşerek hastanelik olmuştu. Geçici hafıza kaybı yaşayan Pınar Yıldız, sağlığına kavuştuktan sonra soluğu Bodrum'da aldı. İlk kez yaşadığı kaza sonrası konuşan Pınar Yıldız son sağlık durumunu da paylaştı.

PINAR YILDIZ YAŞADIĞI KORKUNÇ KAZA SONRASI İLK KEZ KONUŞTU

Çekimler sırasında attan düşen Yıldız, Bodrum'da annesiyle birlikte dinlenmeye çekildi. Kendisine yöneltilen soruları cevap ayan ve son sağlık durumu hakkında konuşan Pınar Yıldız, "Çok yorulduk, annemle birlikte böyle bir plan yaptık. Küçük bir anne-kız kaçamağı oldu" dedi.

Pınar Yıldız, 'Cansın'ın klibi için Gökhan Özdemir'in yönetmenliğinde Artvin'in yaylalarında kameranın karşısına geçti. Ata binmek isteyen Pınar Yıldız, talihsiz bir kaza geçirdi ve attan düştü. Hastaneye kaldırılan şarkıcı geçici hafıza kaybı geçirdi.

PINAR YILDIZ KİMDİR?

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı şan bölümü mezunu olan güzel şarkıcı Pınar Yıldız, 3 yıl ABD'de sahne aldıktan sonra Türkiye'ye döndü. Yıldız, sözü Sibel Algan'a, müziği Stephan Saban'a ait, aranjesini Sakiler'in (Serkan Balkan) üstlendiği 'Tamam Pampa'yı müzikseverlerin beğenisine sundu.