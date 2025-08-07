Şahan Gökbakar, Acun Ilıcalı ile yaşadığı polemiğe son noktayı koydu

Galataraylı olduğu bilinen Şahan Gökbakar, Fenerbahçe asbaşkanlık görevinden istifa eden Acun Ilıcalı' hakkındaki paylaşımlarıyla çok konuşuldu. Sık sık ikili arasında gerilim konu olurken, olayla ilgili ilk kez Şahan Gökbakar konuştu.

ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN ACUN ILICALI AÇIKLAMASI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahan Gökbakar, "Acun Ilıcalı ile münakaşanız nasıl başladı?" sorusunu cevapladı. Şahan Gökbakar, "Benim kimseyle bir derdim tasam bir münakaşam yok. Önce bunu söyleyeyim. Ben kişilik olarak karakter olarak beni tanıyorsunuz artık 20 yıl oldu. Yani fikirlerimi çoğu zaman sizinle paylaşıyorum. Bana kimse bulaşmazsa ben de kimseye bulaşmam. Ben kendi halinde yaşayan iyi niyetli bir insanım" dedi.

Ha ne zaman ki bana işte aileme, benim değerlerime, işte efendime söyleyeyim benim sevdiklerime buna üyesi olduğum ve gönül verdiğim kulüp de dahil olmak üzere birileri saldırırsa, birileri çamur atarsa kim olduğu benim için önemli değil. Ben mizah yoluyla cevabını veririm. Bu kadar. Nokta yani bu. Bana kimse saldırmazsa ben de hiç kimseye saldırmam. Saldırmadım da bu zamana kadar. Bunları seven insanlardan biri de değilim yani. Anlatabiliyor muyum? Çok da hoşuma gitmiyor açıkçası ama. Durum bu." dedi.

ACUN ILICALI "KOLLAMA VAR" DEDİ, ŞAHAN GÖKBAKAR KÜPLERE BİNDİ

İki isim tuttukları takımlar nedeniyle tartışma yaşamıştı. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda yaptığı ‘Bir şeyler yapıyorlar! Biz bu düzeni adım adım yıkacağız. TFF ve MHK içinde Galatasaray’ı kollayan bir yapılanma var!’ açıklamasıyla gündem oldu. Galatasaray’a olan bağlılığıyla bilinen Şahan Gökbakar ise Ilıcalı’nın sözlerini kendine özgü üslubuyla alaya aldı.