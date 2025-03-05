AK Partili Orhan Miroğlu, Sezen Aksu'ya seslendi: 'Ne dersiniz? Tam zamanı'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM Partililerle tokalaşması ve yaptığı tarihi çağrıyla başlayan süreç; teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın PKK’ya silah bırakma çağrısıyla devam etti. Öcalan'ın çağrısına karşılık veren terör örgütü PKK ise silah bıraktığını açıkladı.

''TERÖRSÜZ TÜRKİYE'' PAYLAŞIMLARI

Cumhur İttifakı'nın 'Terörsüz Türkiye' olarak ifade ettiği yeni sürece ilişkin pek çok paylaşım yapıldı. Eski AK Parti MKYK üyesi ve 26. Dönem Milletvekili Orhan Miroğlu da sürece ilişkin dikkat çeken paylaşım yaptı.

Miroğlu, sosyal medya hesabından Civan Haco'nun 2012 yılında Hülya Avşar'la yaptığı düetin klibini paylaşarak Sezen Aksu'ya çağrıda bulundu.

https://x.com/OrhanMiroglu/status/1897233178412077538

AK PARTİLİ MİROĞLU SEZEN AKSU'YA SESLENDİ

Miroğlu'nun paylaşımında Kürt bir müzisyenle düet yapma çağrısında bulunarak, "Civan Haco ve Hülya Avşar düeti. Vaktiyle TV’lerde çok dinlendi. Bu türden düetlere asıl bugün çok ihtiyaç var. Bizimkisi gibi bir barışa ruh vermek başka türlü mümkün olmaz! Sevgili Sezen Aksu, aklıma ilk siz geldiniz, ne dersiniz tam zamanı değil mi?" dedi.