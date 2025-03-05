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 | Bengül Büyükhan

'Terörsüz Türkiye'nin yol haritası belirlendi! İşte kırmızı çizgilerimiz

Teröristbaşı Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısıyla Terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir aşama geride kaldı. Hükümet bundan sonraki aşamalarda Türkiye’nin kırmızı çizgilerinden taviz vermeden yola devam edecek. Bu kapsamda, hiçbir şekilde, devletin nitelikleri ve anayasanın ilk dört maddesi tartışmaya açılmayacak.

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'Terörsüz Türkiye'nin yol haritası belirlendi! İşte kırmızı çizgilerimiz
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 10:02
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 10:22

‘Terörsüz Türkiye’ hedefi ile başlatılan yeni süreçte önemli bir aşamaya geçildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin girişimi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi iradesi ile başlatılan ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısı ile devam eden süreçte Türkiye’nin kırmızı çizgilerinden taviz vermeden yola devam edilecek. Bu kapsamda, hiçbir şekilde, devletin nitelikleri ve anayasanın ilk dört maddesi tartışmaya açılmayacak. Sürecin hukuki altyapısı ve diğer teknik detaylar İmralı ile MİT arasında başlayan görüşmeler ile belirlenecek. Bu kapsamda, devlet, PKK’nın fesih kongresine ilişkin sürecin kısa sürede tamamlanmasını istiyor. Öcalan’ın kongreye ilişkin süreci ‘uzaktan’ yönetmesine sıcak bakılırken, bir yandan da provokasyon ve siyasi istismarlara karşı alınacak tedbirler belirleniyor.

İRAN VE İSRAİL’E TAKİP

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Devlet nezdinde özellikle İsrail ve İran’ın provokasyon girişimleri dikkatle takip ediliyor, sahada ve masada sürecin sabote edilmesine karşı her türlü hazırlık yapılıyor. Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilgili tüm bakanlara bizzat talimat verdiği, teyakkuz hâlinde olmalarını istediği ifade edildi. AK Parti ve üst düzey güvenlik kaynakları, birçok ülkenin de artık PKK terörün sonlandırılması noktasına geldiğini belirterek “Ama bazı ülkeler bu süreçten rahatsız. Bölgedeki istikrarsız ortamın kendi çıkarlarına hizmet ettiğini düşünen ülkeler var. Bunların başında da İsrail ve İran geliyor. Bu durumu DEM Parti de dikkatle takip etmeli” değerlendirmesini yaptı.

ŞEFFAF SÜREÇ İZLENECEK

AK Parti yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile kamuoyunda yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için alınacak tedbirleri belirliyor. Özellikle şehit ve gazilerin siyasi olarak kullanılmasının önüne geçmek için her türlü platformda şeffaf bir süreç izlenecek. ‘Öcalan’a af’ olmayacağı, terörün sonlandırılması, sivil siyaset alanının genişletilmesi ve demokratik standartların hedeflendiği anlatılacak. AK Parti bir anlamda toplumu yeni sürece hazırlamaya dönük bir strateji oluşturacak.

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