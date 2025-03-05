Erdoğan kurmaylarına talimat verdi! Terörsüz Türkiye dönemi için dikkat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında partisinin üst düzey kadrosuna önemli mesajlar verdi. “Süreç yanlış anlaşılmalara ve istismarlara yol açabilir” diyen Erdoğan, “Rahatsız olanlar var, onlara fırsat vermemek adına özenli dil kullanın. Takipte kalın ve hassas olun” ifadeleriyle dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında PKK'nın silah bırakma süreci ile başlayacak ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin önemli talimatlar verdi.

PROVOKASYONLARA MEYDAN VERMEYİN

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre Erdoğan toplantıda, "Herkes dikkatli olsun, sürece sahip çıksın, destek olsun. Süreç, farklı anlaşılmalara, istismarlara yol açabilir. Bu işten rahatsız olanlar var. Onlara fırsat vermeme adına özenli dil kullanın. Süreci dikkatle izleyin ve takip edin, hassas olun" ifadelerini kullandı.

Gelecek süreçte yaşanabilecek olası provokasyonlara meydan verilmemesini isteyen Erdoğan, atılan her adımın Türkiye ve Türk milletinin istikbali için olduğun vurguladı.

İMRALI'DAN TARİHİ ÇAĞRI GELMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin teröre karşı tavizsiz tavrıyla ilerleyen 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında görüşülen terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan tarihi bir çağrıda bulunmuştu. Öcalan, tutuklu bulunduğu İmralı adasına gönderilen heyet aracılığıyla paylaştığı mesajda PKK'ya silah bırakma çağrısında bulundu ve 'PKK kendini feshetmeli' mesajını vermişti.

