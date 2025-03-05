Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Erdoğan kurmaylarına talimat verdi! Terörsüz Türkiye dönemi için dikkat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında partisinin üst düzey kadrosuna önemli mesajlar verdi. “Süreç yanlış anlaşılmalara ve istismarlara yol açabilir” diyen Erdoğan, “Rahatsız olanlar var, onlara fırsat vermemek adına özenli dil kullanın. Takipte kalın ve hassas olun” ifadeleriyle dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Erdoğan kurmaylarına talimat verdi! Terörsüz Türkiye dönemi için dikkat
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 09:36
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 09:48

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında PKK'nın silah bırakma süreci ile başlayacak ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin önemli talimatlar verdi.

PROVOKASYONLARA MEYDAN VERMEYİN

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre Erdoğan toplantıda, "Herkes dikkatli olsun, sürece sahip çıksın, destek olsun. Süreç, farklı anlaşılmalara, istismarlara yol açabilir. Bu işten rahatsız olanlar var. Onlara fırsat vermeme adına özenli dil kullanın. Süreci dikkatle izleyin ve takip edin, hassas olun" ifadelerini kullandı.

Gelecek süreçte yaşanabilecek olası provokasyonlara meydan verilmemesini isteyen Erdoğan, atılan her adımın Türkiye ve Türk milletinin istikbali için olduğun vurguladı.

İMRALI'DAN TARİHİ ÇAĞRI GELMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin teröre karşı tavizsiz tavrıyla ilerleyen 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında görüşülen terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan tarihi bir çağrıda bulunmuştu. Öcalan, tutuklu bulunduğu İmralı adasına gönderilen heyet aracılığıyla paylaştığı mesajda PKK'ya silah bırakma çağrısında bulundu ve 'PKK kendini feshetmeli' mesajını vermişti.

Sıkça Sorulan Sorular

ÖCALAN NE DEMİŞTİ?
"Cumhuriyetin ikinci yüzyılı ancak demokrasiyle taçlandırıldığında kalıcı ve kardeşçe bir sürekliliğe sahip olabilecektir. Sistem arayışları ve gerçekleştirmeler için demokrasi dışı bir yol yoktur. Olamaz. Demokratik uzlaşma temel yöntemdir. "SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISINDA BULUNUYORUM" Barış ve demokratik toplum döneminin dili de gerçekliğe uygun geliştirilmek durumundadır. Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. "PKK KENDİNİ FESHETMELİDİR" Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Ortak yaşama inanan ve çağrıma kulak veren tüm kesimlere selamlarımı iletirim."
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret: Vatandaşlarla iftar yaptı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul Valisi Davut Gül'den Ekrem İmamoğlu'nun iddiasına cevap geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat mı verdi?
ETİKETLER
#recep tayyip erdoğan
#Terör
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.