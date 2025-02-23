Son dakika | AK Parti'nin yeni MYK kadrosu belli oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası kongreye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik "Bir kez daha Cumhurbaşkanımıza bereketli bir ömür diliyorum. Cumhurbaşkanımız bugün yeni MKYK'nın ilk toplantısını gerçekleştirdi. Bütün kongre süreci boyunca siyasetimizi kucaklayan herkese, o illerdeki vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz." dedi. Çelik konuşmasında MYK üyelerinin listesini açıkladı.

9 YENİ İSİM KATILDI

Teşkilat Başkanı Büyükgümüş, Tanıtım ve Medya Başkanı Acar, Yerel Yönetimler Başkanı Demir, Mali ve İdari İşler Başkanı Öğütken, Çevre ve Şehir Başkanı Tuncer, Genel Sekreter İnan, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Zorlu, Sağlık Politikaları Başkanı Yerebakan ile Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Yayman MYK'ye girdi.

YENİ MYK LİSTESİ:

Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı: Kürşad Zorlu

Dış İlişkiler Başkanı: Zafer Sırakaya

Sosyal Politikalar Başkanı: Fatma Betül Sayan Kaya

Ekonomi İşleri Başkanı: Nihat Zeybekçi

Genel Başkan Vekili Efkan Ala

Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş

Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Hayati Yazıcı

Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş

Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz

Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar

Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir

Mali ve İdari İşler Başkanı Baha Öğütken

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Belgin Uygur

Çevre ve Şehircilik Başkanı: Sevilay Tuncer

Ar-Ge Başkanı: Mustafa Şen

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı: Ömer İleri

Sağlık Politikaları Başkanı: Halit Yerebakan

Genel Sekreter: Eyyüp Kadir İnan