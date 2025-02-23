Son dakika | AK Parti'nin yeni MYK kadrosu belli oldu
AK Parti Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti'nin yeni A takımını duyurdu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde düzenlenen 8. Olağan Büyük Kongresi'nin ardından yeni üyelerle ilk MKYK toplantısı yapıldı. Toplantı sonrasında Çelik, AK Parti MYK'sının yeni üyelerinin isimlerini ve görevlerini açıkladı. İşte liste...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası kongreye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik "Bir kez daha Cumhurbaşkanımıza bereketli bir ömür diliyorum. Cumhurbaşkanımız bugün yeni MKYK'nın ilk toplantısını gerçekleştirdi. Bütün kongre süreci boyunca siyasetimizi kucaklayan herkese, o illerdeki vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz." dedi. Çelik konuşmasında MYK üyelerinin listesini açıkladı.
9 YENİ İSİM KATILDI
Teşkilat Başkanı Büyükgümüş, Tanıtım ve Medya Başkanı Acar, Yerel Yönetimler Başkanı Demir, Mali ve İdari İşler Başkanı Öğütken, Çevre ve Şehir Başkanı Tuncer, Genel Sekreter İnan, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Zorlu, Sağlık Politikaları Başkanı Yerebakan ile Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Yayman MYK'ye girdi.
YENİ MYK LİSTESİ:
Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı: Kürşad Zorlu
Dış İlişkiler Başkanı: Zafer Sırakaya
Sosyal Politikalar Başkanı: Fatma Betül Sayan Kaya
Ekonomi İşleri Başkanı: Nihat Zeybekçi
Genel Başkan Vekili Efkan Ala
Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş
Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Hayati Yazıcı
Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş
Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz
Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar
Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir
Mali ve İdari İşler Başkanı Baha Öğütken
Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Belgin Uygur
Çevre ve Şehircilik Başkanı: Sevilay Tuncer
Ar-Ge Başkanı: Mustafa Şen
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı: Ömer İleri
Sağlık Politikaları Başkanı: Halit Yerebakan
Genel Sekreter: Eyyüp Kadir İnan
Sıkça Sorulan Sorular
MYK VE MKYK FARKI NEDİR?
MYK, Merkez Yürütme Kurulunun kısaltmasıdır. Türkiye’de özellikle siyasi partilerin yönetim mekanizmasında önemli bir yere sahiptir.
MYK (Merkez Yürütme Kurulu) ve MKYK (Merkez Karar ve Yönetim Kurulu), siyasi partilerin yönetim organlarıdır ancak görev ve yetkileri farklıdır:
MYK: Partinin günlük işleyişini ve icraatlarını yürüten en üst kuruludur.
Genel başkan ve ona bağlı çeşitli başkanlardan oluşur (Teşkilat, Seçim İşleri, Medya vb.).
Kararları uygular ve parti politikalarını yürütür.
MKYK: Partinin en yetkili karar alma organıdır.
Daha geniş bir kadrodan oluşur ve MYK’yı denetler, yönlendirir.
Parti politikalarını belirler ve uzun vadeli stratejilere karar verir.