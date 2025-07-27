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 | Onur Kaya

AK Parti'li yönetim kurulu üyesinden acı haber

AK Parti'nin Antalya teşkilatı acı bir haberle sarsıldı. Akseki ilçe yönetim kurulu üyesi Lütfi Pişkin, evindeki tadilat sırasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

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AK Parti'li yönetim kurulu üyesinden acı haber
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 01:46
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 01:46

'nın ilçesinde AK Parti yönetim kurulu üyesi olan Lütfi Pişkin, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 18.00 saatlerinde Lütfi Pişkin’in ikamet ettiği Fakılar Mahallesi'nde bulunan evinde yaşandı.

AK Parti'li yönetim kurulu üyesinden acı haber

Edinilen bilgiye göre; Lütfi Pişkin, Fakılar Mahallesi'nde bulunan evinin mutfağında yapılan nedeniyle mutfakta bulunan prizdeki elektrik akımına kapılarak yere yığıldı. Durumu fark eden eşi ve çalışanlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

AK Parti'li yönetim kurulu üyesinden acı haber

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Akıma kapılan Lütfi Pişkin, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Akseki Devlet hastanesine kaldırıldı. 68 yaşındaki Pişkin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Lütfi Pişkin’in otopsi işlemleri yapılması için Akseki Cumhuriyet Savcılığınca Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasından sonra Lütfi Pişkin'in,

Akseki’ye getirilerek yarın toprağa verilmesi bekleniyor. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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