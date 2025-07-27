AK Parti'li yönetim kurulu üyesinden acı haber

Antalya'nın Akseki ilçesinde AK Parti yönetim kurulu üyesi olan Lütfi Pişkin, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 18.00 saatlerinde Lütfi Pişkin’in ikamet ettiği Fakılar Mahallesi'nde bulunan evinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; Lütfi Pişkin, Fakılar Mahallesi'nde bulunan evinin mutfağında yapılan tadilat nedeniyle mutfakta bulunan prizdeki elektrik akımına kapılarak yere yığıldı. Durumu fark eden eşi ve çalışanlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Akıma kapılan Lütfi Pişkin, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Akseki Devlet hastanesine kaldırıldı. 68 yaşındaki Pişkin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Lütfi Pişkin’in otopsi işlemleri yapılması için Akseki Cumhuriyet Savcılığınca Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasından sonra Lütfi Pişkin'in,

Akseki’ye getirilerek yarın toprağa verilmesi bekleniyor. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.