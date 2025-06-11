CHP ve AK Parti'nin adayları belli oldu! Bir belediye AK Parti'ye geçti

Son dakika haberi: Yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece ve Avcılar belediyesi başkanları görevden alınmıştı. AK Parti ve CHP'nin belediye başkan vekili adayları belli olurken Gaziosmanpaşa belediyesinin AK Parti'ye geçtiği öğrenildi. İşte detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece ve Avcılar Belediye Başkanları yerine seçilecek başkan vekilleri belli oluyor. Saat 10.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemleri sonucunun ne olacağı merak edilirken iki partinin de adayları belli oldu.

AK PARTİ'NİN ADAYLARI...

AK Parti, CHP’li belediye başkanlarının tutuklanmasının ardından üç ilçedeki belediye başkan vekili adaylarını açıkladı. İşte o isimler...

Gaziosmanpaşa Belediye başkan vekili adayı Eray Karadeniz.

Büyükçekmece Belediye Başkan vekili adayı Mustafa Yazıcı

Avcılar Belediye başkan vekili adayı Mahmud Lökbaş

CHP'NİN ADAYLARI...

CHP, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Murat Topaloğlu'nu, Büyükçekmece Belediye Başkanvekilliği için Ahmet Şahin'i aday gösterdi.

GAZİOSMANPAŞA AK PARTİ'YE GEÇTİ

Avcılar Belediye Meclisi'nde CHP'nin 24, AK Parti'nin 10, MHP'nin 2, BBP'nin 1; Büyükçekmece Belediye Meclisi'nde CHP'nin 23, AK Parti'nin 12 ve MHP'nin 2 üyesi bulunuyor. Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi'nde ise AK Parti'nin 16, MHP'nin 3 üyesi bulunurken, CHP'nin 16 üyesi bulunuyor. Son gelen bilgilere göre; Gaziosmanpaşa'da AK Parti'nin vekil adayı Eray Karadeniz seçildi.

BÜYÜKÇEKMECE CHP'DE KALDI

Büyükçekmece Belediyesi'nde yapılan seçimde ise CHP'nin adayı Ahmet Şahin başkan vekili seçildi.