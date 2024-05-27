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Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü: Yangın bir anda sardı

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 May 2024 23:34 - Güncelleme : 27 May 2024 23:34

Bolu'da D-100 karayolu üzerinde bir akaryakıt istasyonunu bir anda alevler sardı. Çıkan yangında bina kullanılamaz hale geldi.

Bolu’da bir akaryakıt istasyonunun 3 katlı ofisinde çıkan yangın, istasyona sıçramadan söndürüldü. Facianın eşiğinden dönülen yangında, 3 katlı ofisin 2 katı küle döndü.

Yangın, D-100 karayolu Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde akaryakıt istasyonunun yanında bulunan 3 katlı ofiste yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, binanın 2 katını tamamen saran yangını akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürdü. Yangında 3 katlı ofisin 2 katı kullanılamaz hale geldi.

Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü: Yangın bir anda sardı - 1. Resim

Yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlatıldı.

Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü: Yangın bir anda sardı - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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