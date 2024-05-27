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Samsun'da fabrika yangını! Yatak ve koltuklar kül oldu 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
27 May 2024 23:10 - Güncelleme : 27 May 2024 23:15

Samsun'da bulunan bir sanayi sitesindeki koltuk fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

İhlas Haber AJansı'nda yer alan habere göre, Tekkeköy ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan ünlü bir firmasaya ait yatak ve koltuk fabrikasında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Yangın sonrası alevler geceyi aydınlatırken, çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürmek için başlattığı çalışma devam ediyor.

Samsun'da fabrika yangını! Yatak ve koltuklar kül oldu  - 1. Resim

ÇALIŞMALARA EMNİYETTEN DESTEK 

Yangın söndürme çalışmalarına Samsun Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA'lar ve belediyelerin su tankerleri de destek verdi. 

Samsun'da fabrika yangını! Yatak ve koltuklar kül oldu  - 2. Resim

Polis yangın mahallinde geniş güvenlik önlemi alırken fabrikayı tamamen saran alevleri söndürmek için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: TGRT Haber
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