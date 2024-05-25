Zeytinyağı fabrikasında korkutan yangın
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
25 May 2024 14:52 - Güncelleme : 25 May 2024 15:22
Hatay’ın Antakya ilçesinde bir zeytinyağı fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan bir zeytinyağı fabrikasında meydana gelen yangında fabrikanın yandığını gören çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.
YANGIN BİR ANDA BÜYÜDÜ
Alevlerin kısa sürede fabrikayı sarmasıyla yangın büyüdü.
Büyük ölçüde kontrol altına alınan yangına Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı