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Zeytinyağı fabrikasında korkutan yangın

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
25 May 2024 14:52 - Güncelleme : 25 May 2024 15:22

Hatay’ın Antakya ilçesinde bir zeytinyağı fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan bir zeytinyağı fabrikasında meydana gelen yangında fabrikanın yandığını gören çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Zeytinyağı fabrikasında korkutan yangın - 1. Resim

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGIN BİR ANDA BÜYÜDÜ

Alevlerin kısa sürede fabrikayı sarmasıyla yangın büyüdü.

Zeytinyağı fabrikasında korkutan yangın - 2. Resim

Büyük ölçüde kontrol altına alınan yangına Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Zeytinyağı fabrikasında korkutan yangın - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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