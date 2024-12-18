Akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar! Kaçmak için polise ateş açtı, vurularak yakalandı

18 Aralık 2024 10:30 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 10:42

Konya'da sabaha karşı hareketli anlar yaşandı. Bir akaryakıt istasyonunu soymaya çalışan şüpheli, polis ekiplerini fark edince rastgele ateş açtı. Korku dolu dakikaların yaşandığı olayda şüpheli polis tarafından etkisiz hale getirilerek hastaneye kaldırıldı.

Konya​'da sabah saat 06.30 sıralarında bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda soyguncu ve polis arasında çatışma​ çıktı. Akaryakıt istasyonunda çalışanlar sabaha karşı soygun için gelen şahsı fark edince acil yardım butonuna basarak emniyetten yardım istedi. İhbar üzerine çevrede bulunan ekipler akaryakıt istasyonuna sevk edildi.

KAÇMAK İÇİN ATEŞ AÇTI

Polis ekiplerini fark eden şahıs istasyondan kaçmak için yanında bulunan tabanca ile rastgele ateş açtı. Bu sırada bir polis aracına da kurşun isabet etti.

ŞÜPHELİ AYAĞINDAN VURULDU

Bunun üzerine polis ekiplerinin karşılık verdiği olayda şüpheli bacağından vuruldu. Yaralı olarak kaçmaya çalışan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Yaralı şüpheli M.A.B., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan M.A.B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Şüphelinin hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüleceği öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.