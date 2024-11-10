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Akdamar Adası'nın görkemi ATAK helikopterinin kamerasında

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Kasım 2024 11:27 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 11:28

Jandarma Genel Komutanlığı, Atak helikopterinin görev uçuşu sırasında kaydedilen Akdamar Adası’nın eşsiz manzarasını sosyal medya hesabında paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı, bir hafta içinde Van Gölü ve Akdamar Adası görüntülerini paylaşarak büyük beğeni topladı. Son paylaşım; 80 binden fazla görüntülenme, 1.400’ün üzerinde beğeni, 164 paylaşım ve 165 yorum 

KOMUTANLIKTAN TAKİPÇİLERE SORU

Paylaşımda takipçilerine, "ATAK helikopterimizin üzerinden geçtiği tarihi adamızın ismi nedir ve hangi ilimizdedir?" sorusu yöneltildi:

Yorumların yaklaşık %99’u doğru cevap olarak Akdamar Adası cevabını verdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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