Akdeniz açıklarında deprem! AFAD ilk verileri açıkladı

27 Ağustos 2024 03:43 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 03:56

Son dakika | İzmir'de deprem oldu! Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri açıkladı

Son dakika | İzmir'de deprem oldu! Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri açıkladı

Depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgilere göre, Akdeniz açıklarında deprem oldu. En yakın yerleşim yeri Muğla'nın Datça ilçesi olan depremin büyüklüğü 3,6 olarak açıklandı.

Saat 01.10'da meydana gelen depremin derinliği ise, 12.54 kilometre olarak ölçüldü.

nAFAD'a göre, deprem Datça'ya 184.56 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.

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