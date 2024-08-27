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Akdeniz açıklarında deprem! AFAD ilk verileri açıkladı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
27 Ağustos 2024 03:43 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 03:56
Akdeniz açıklarında deprem! AFAD ilk verileri açıkladı

Muğla'ya yakın Akdeniz açıklarında, gece saatlerinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgilere göre, Akdeniz açıklarında deprem oldu. En yakın yerleşim yeri Muğla'nın Datça ilçesi olan depremin büyüklüğü 3,6 olarak açıklandı.

Saat 01.10'da meydana gelen depremin derinliği ise, 12.54 kilometre olarak ölçüldü.

nAFAD'a göre, deprem Datça'ya 184.56 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.

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Kaynak: TGRT Haber
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