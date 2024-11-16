Akdeniz peş peşe 3 deprem ile sarsıldı! AFAD ve Kandilli verileri açıkladı

16 Kasım 2024 12:30 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 12:36

Son dakika haberi: Akdeniz'de peş peşe 3 deprem meydana geldi. Paniğe yol açan depremlere ilişkin AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi.

Türkiye​ beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Yurdun dört bir yanından art arda deprem​ haberleri geliyor. Son olarak depremin adresi Akdeniz​ oldu. Bölgede peş peşe 3 büyük deprem meydana geldi. Depremlere ilişkin verileri AFAD​ ve Kandilli açıkladı.

AKDENİZ'DE PEŞ PEŞE 3 DEPREM

Kandilli Rasathanesi​ verilerine göre; Akdeniz'de ilk olarak saat 10.58'de 3,3 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 5,9 kilometre olarak açıklandı.

Saat 11.46'da 3,9 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Bu depremden dakikalar sonra saat 11.49'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Kandilli depremin derinliğini 5 kilometre olarak bildirdi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise Akdeniz'de saat 10.58'de 3,3 büyüklüğünde, saat 11.46'da 3,9 büyüklüğünde, saat 11.49'da ise 3,9 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu duyurdu.