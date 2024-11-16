Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Akdeniz peş peşe 3 deprem ile sarsıldı! AFAD ve Kandilli verileri açıkladı

Akdeniz peş peşe 3 deprem ile sarsıldı! AFAD ve Kandilli verileri açıkladı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
16 Kasım 2024 12:30 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 12:36
Akdeniz peş peşe 3 deprem ile sarsıldı! AFAD ve Kandilli verileri açıkladı

Son dakika haberi: Akdeniz'de peş peşe 3 deprem meydana geldi. Paniğe yol açan depremlere ilişkin AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi.

Türkiye​ beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Yurdun dört bir yanından art arda deprem​ haberleri geliyor. Son olarak depremin adresi Akdeniz​ oldu. Bölgede peş peşe 3 büyük deprem meydana geldi. Depremlere ilişkin verileri AFAD​ ve Kandilli açıkladı.

AKDENİZ'DE PEŞ PEŞE 3 DEPREM

Kandilli Rasathanesi​ verilerine göre; Akdeniz'de ilk olarak saat 10.58'de 3,3 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 5,9 kilometre olarak açıklandı.

Akdeniz peş peşe 3 deprem ile sarsıldı! AFAD ve Kandilli verileri açıkladı - 1. Resim

Saat 11.46'da 3,9 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Bu depremden dakikalar sonra saat 11.49'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Kandilli depremin derinliğini 5 kilometre olarak bildirdi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise Akdeniz'de saat 10.58'de 3,3 büyüklüğünde, saat 11.46'da 3,9 büyüklüğünde, saat 11.49'da ise 3,9 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu duyurdu.

İlgili Haberler

Kaynak: Tgrthaber.com
depremtürkiyeAkdenizkandilli rasathanesiafad

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...