Akdeniz ve Ege'de peş peşe bir deprem daha! Ege Volkanik Yay Kuşağı adeta beşik gibi... Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı

02 Şubat 2025 02:06 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 02:43

Son deprem verilerine göre Akdeniz'de bir sarsıntı daha kayıtlara geçti. Ege Volkanik Yay Kuşağı’nda ve Akdeniz’de meydana gelen peş peşe depremler, bölgedeki fay hatlarının olağandışı şekilde hareketlendiğini gösteriyor.

Ege Denizi ve Akdeniz’de sismik hareketlilik artarak devam ediyor. Akdeniz’de saat 01:34’te meydana gelen 3.0 büyüklüğündeki deprem, 7.1 km derinlikte kaydedildi. Ardından saat 01.11'de yerin 5.5 kilometre derinliğinde 3.0 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.

GÜN BOYU SARSINTI SÜRDÜ

Öte yandan, Ege Denizi sabah saatlerinden bu yana ardı ardına sarsıldı. Büyüklükleri 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, 4.0 ve 4.2 olarak ölçülen çok sayıda deprem kaydedildi. Özellikle 4 ve üzerindeki üç sarsıntı, bölgedeki hareketliliğin boyutunu gözler önüne serdi.

Uzmanlar, Ege Volkanik Yay Kuşağı'nda yaşanan bu olağandışı sismik hareketliliğin yakından takip edilmesi gerektiğini belirtiyor. Depremlerle ilgili detaylı incelemeler sürerken, vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.