Ege Denizi'nde art arda deprem! AFAD verileri açıkladı
Türkiye'de artçı depremler bazı bölgelerde devam ediyor. Ege Denizi'nde peş peşe deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), depreme ilişkin verileri açıkladı.
Ege Denizi peş peşe depremlerle sarsıldı. Depremi küçük hisseden bazı vatandaşlar panik yaşadı. Depreme ilişkin henüz olumsuz haber gelmedi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verileri açıkladı.
AFAD DEPREME İLİŞKİN VERİLERİ AÇIKLADI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), sitesinde yer alan veriye göre merkez üssü Ege Denizi olan 4.4 büyüklüğündeki deprem 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Saat 16.29'da gerçekleşen sarsıntıdan önce yine depremler yaşandı.
PEŞ PEŞE DEPREMLER
Ege Denizi sabah saatlerinden bu yana büyüklükleri 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, 4, 4.2 olan çok sayıda depremle sarsıldı. Depremlerin 3'ünün büyüklüğü 4 ve üzerinde.