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Ege Denizi'nde art arda deprem! AFAD verileri açıkladı

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr
01 Şubat 2025 16:59 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 17:00
Ege Denizi&#039;nde art arda deprem! AFAD verileri açıkladı

Türkiye'de artçı depremler bazı bölgelerde devam ediyor. Ege Denizi'nde peş peşe deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), depreme ilişkin verileri açıkladı.

Ege Denizi peş peşe depremlerle sarsıldı. Depremi küçük hisseden bazı vatandaşlar panik yaşadı. Depreme ilişkin henüz olumsuz haber gelmedi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verileri açıkladı.

AFAD DEPREME İLİŞKİN VERİLERİ AÇIKLADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), sitesinde yer alan veriye göre merkez üssü Ege Denizi olan 4.4 büyüklüğündeki deprem 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Saat 16.29'da gerçekleşen sarsıntıdan önce yine depremler yaşandı.

Ege Denizi'nde art arda deprem! AFAD verileri açıkladı - 1. Resim

PEŞ PEŞE DEPREMLER

Ege Denizi sabah saatlerinden bu yana büyüklükleri 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, 4, 4.2 olan çok sayıda depremle sarsıldı. Depremlerin 3'ünün büyüklüğü 4 ve üzerinde.

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Kaynak: tgrthaber.com.tr

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