Son dakika | Kahramanmaraş'ta deprem oldu! Kandilli son verileri açıkladı

01 Şubat 2025 14:31 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 14:36

Son dakika haberi: Kandilli Rasathanesi verilerine göre merkez üssü Kahramanmaraş Göksun'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreliği paniğe neden olan depremde ölen ya da yaralanan olmadı.