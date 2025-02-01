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Son dakika | Kahramanmaraş'ta deprem oldu! Kandilli son verileri açıkladı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
01 Şubat 2025 14:31 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 14:36
Son dakika | Kahramanmaraş&#039;ta deprem oldu! Kandilli son verileri açıkladı

Son dakika haberi: Kandilli Rasathanesi verilerine göre merkez üssü Kahramanmaraş Göksun'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreliği paniğe neden olan depremde ölen ya da yaralanan olmadı.

Son dakika haberine göre Kandilli Rasathanesi verilerine göre merkez üssü Kahramanmaraş Göksun'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kısa süreliği paniğe neden olan depremde ölen ya da yaralanan olmadı. 

 

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Kaynak: tgrthaber.com

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