Son dakika | Akdeniz'de deprem oldu! Kandilli'den ilk açıklama geldi

01 Şubat 2025 08:42 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 09:23

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Naci Görür, herkes diğer fayı konuşurken Zagros'a dikkat çekti: 'Depremde asıl büyük felaket o zaman...'

Naci Görür, herkes diğer fayı konuşurken Zagros'a dikkat çekti: 'Depremde asıl büyük felaket o zaman...'

Türkiye beşik gibi sallanıyor. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Akdeniz'de saat 08.31 sıralarında bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 4.0 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 2.1 km olarak ölçüldü.

BİR SARSINTI DAHA

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Akdeniz'de meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından bir sarsıntı daha yaşandı. Saat 09.03 sıralarında yaşanan depremin büyüklüğü 3.8 olarak açıklandı. Derinliği ise 1.1 km olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...