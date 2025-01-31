Naci Görür, herkes diğer fayı konuşurken Zagros'a dikkat çekti: 'Depremde asıl büyük felaket o zaman...'

31 Ocak 2025 23:05 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 23:15

İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin önemli bölgelerindeki deprem tetikleyici faylara dikkat çeken yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür son açıklamasıyla bu defa Zagros fayına dikkat çekti. Diyarbakır depremi konusunda uyarıcı açıklamalar yapan Görür, bölgede Doğu Anadolu Fay hattından korkulsa da asıl tehlikenin buradan geleceğini açıkladı. İşte detaylar..

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Deprem Dirençli Kentler" söyleşisinde önemli açıklamalarda bulundu. 6 Şubat depremlerinin 5 milyon ton dinamitin aynı anda patlamasına eşdeğer enerji açığa çıkardığını belirten Görür, "Bu enerji, yüzlerce atom bombası gücünde" diyerek depremlerin yıkıcı etkisini vurguladı.

"YÜZLERCE ATOM BOMBASI GİBİ"

Görür, "6 Şubat'ta olan depremler, tam 5 milyon ton dinamitin aynı anda patlamasına denk bir enerji üretti. 5 milyon ton dinamiti patlatırsanız açığa çıkan enerjiyi düşünün. Yüzlerce atom bombası gibi." dedi.

Şehirlerin deprem konusunda önceden çalışmalarının yapıldığı için nereyi nasıl etkileyeceğini bilindiğini belirterek Görür, "Bunu önceden söylemek mümkün. Tarih, saat ve dakika söyleyemiyorsun ama nereyi ve nasıl etki ile vuracağını bugünkü bilim ve teknoloji söylüyor. Bizim işimiz bu. Onun için ülkemize sahip çıkalım. İnsanımız ölmesin. Bu bilinç ve kültürü edinmemizin zamanı." şeklinde devam etti.

DOĞU ANADOLU FAY HATTI DEĞİL BİTLİS - ZAGROS FAY HATTI TEHLİKELİ

Diyarbakır için zannedilen şekilde Doğu Anadolu Fayı'nın asıl tehlike arz eden fay olmadığının altını çizen Görür, fayın Elazığ, Bingöl, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'dan geçtiğini bildirdi.

Görür, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Diyarbakır ile ilgisi yok. Ama titredikçe sizi de vuruyor. Komşunun zararını çekiyorsunuz. Ege Denizi'nde ve Yunanistan'da deprem oldu, İzmir'de binalar yıkıldı ve insanlar öldü. Diyarbakır için tehlikeli olan Bitlis-Zagros Fay Hattı'dır. Bu fay, ters fay. Deprem ürettiği zaman Diyarbakır'a daha yakın. Dolayısıyla o harekete geçtiği zaman asıl büyük felaket o zaman olacak. Ne zaman harekete geçer diye sormayın. Çünkü bilmiyorum. Geçer mi kesin geçer. Ama ne zaman geçeceğini bilmiyorum. Diyarbakır'ı deprem dirençli yapmazsanız harekete geçince kesin zarar verir. 6 Şubat'ta olan depremler, tam 5 milyon ton dinamitin aynı anda patlamasına denk bir enerji üretti. 5 milyon ton dinamiti patlatırsanız açığa çıkan enerjiyi düşünün. Yüzlerce atom bombası gibi. Deprem olduğu zaman bu sistemler çok büyük enerji üretiyor."

DİYARBAKIR'DA DEPREM TETİKLEYECEK FAYLAR

Bir yerde deprem olduktan sonra belirli bir zaman sonra aynı yerde ve büyüklükte depremin bir daha olabileceğine değinen Görür, "Dolayısıyla Diyarbakır'da deprem olacak, kentin içinde, göbeğinde tam olmayacak ama 50-150 kilometre arasında kuzeyde olacak. Kentte küçük boyutta faylar var. Bu faylar harekete geçerse deprem olur." ifadelerini kullandı.