Son dakika | Kocaeli'de deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı

31 Ocak 2025 10:31 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 10:34

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Kocaeli'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye'nin dört bir yanından deprem​ haberleri peş peşe geliyor. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Kocaeli'de 10.17 sıralarında bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.1 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 9.8 km olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...