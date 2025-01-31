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Son dakika | Kocaeli'de deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
31 Ocak 2025 10:31 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 10:34
Son dakika | Kocaeli&#039;de deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Kocaeli'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye'nin dört bir yanından deprem​ haberleri peş peşe geliyor. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Kocaeli'de 10.17 sıralarında bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.1 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 9.8 km olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

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Kaynak: tgrthaber.com

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