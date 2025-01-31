Son dakika | Kocaeli'de deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
31 Ocak 2025 10:31 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 10:34
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Kocaeli'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Türkiye'nin dört bir yanından deprem haberleri peş peşe geliyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Kocaeli'de 10.17 sıralarında bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 3.1 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 9.8 km olarak ölçüldü.
Kaynak: tgrthaber.com