Son dakika | Akdeniz açıklarında deprem! Kandilli'den açıklama geldi

31 Ocak 2025 00:46 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 00:49

Son dakika haberi: Akdeniz açıklarında gece saatlerinde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin verileri paylaştı.

Ege Denizi'nde İzmir açıklarında meydana gelen depremden sonra bir deprem de Akdeniz açıklarında meydana geldi.

AKDENİZ'DE DEPREM OLDU

Kandilli Rasathanesi, Akdeniz açıklarında saat 00.14'te 3,5 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Depremin derinliği 18.2 kilometre olarak kaydedildi.

Öte yandan saat 18.55'te İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe neden olan depreme ilişkin olumsuz bir ihbar gelmediği öğrenilirken, sarsıntının derinliği AFAD verilerine göre 5,4 kilometre olarak ölçüldü.