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İzmir'in karşı yakasında deprem oldu: İlk açıklama AFAD'dan geldi

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
30 Ocak 2025 19:11 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 19:15
İzmir&#039;in karşı yakasında deprem oldu: İlk açıklama AFAD&#039;dan geldi

AFAD'dan gelen son deprem verilerine göze İzmir'in Çeşme ilçesinin karşı yakasındaki Eğriboz Adası'nda deprem oldu. Sarsıntıya ilişkin ilk veriler geldi.

Ege Denizi'nde, Yunanistan’a bağlı Eğriboz (Evvoia) Adası açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir  deprem meydana geldi. AFAD’ın verilerine göre, deprem Türkiye saati ile 18.55’te gerçekleşti.

Yerin 5.4 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, İzmir’in Çeşme ilçesine yaklaşık 204 kilometre uzaklıkta kaydedildi. Depremle ilgili şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmezken, bölgedeki yetkililer gelişmeleri yakından takip ediyor.

İzmir'in karşı yakasında deprem oldu: İlk açıklama AFAD'dan geldi - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com

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