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Son dakika | Akdeniz'de deprem oldu! Kandilli ilk verileri paylaştı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
30 Ocak 2025 07:35 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 07:41
Son dakika | Akdeniz&#039;de deprem oldu! Kandilli ilk verileri paylaştı

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Akdeniz'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Akdeniz'de saat 07.24 sıralarında bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.4 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 95.3 km olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

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Kaynak: tgrthaber.com

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