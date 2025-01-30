Son dakika | Akdeniz'de deprem oldu! Kandilli ilk verileri paylaştı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
30 Ocak 2025 07:35 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 07:41
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Akdeniz'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Akdeniz'de saat 07.24 sıralarında bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 3.4 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 95.3 km olarak ölçüldü.
Kaynak: tgrthaber.com