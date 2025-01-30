Son dakika | Akdeniz'de deprem oldu! Kandilli ilk verileri paylaştı

30 Ocak 2025 07:35 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 07:41

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Akdeniz'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Akdeniz'de saat 07.24 sıralarında bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.4 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 95.3 km olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...