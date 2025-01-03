Akdeniz'de korkutan deprem! Kandilli ilk verileri açıkladı

03 Ocak 2025 15:35 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 16:33

Son dakika haberi: Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; deprem yerin 87 km altında gerçekleşti.

Türkiye'nin herhangi bir noktasında meydana gelen depremler büyük tedirginliğe neden oluyor. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; Akdeniz​'de Girit Adası açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem​ meydana geldi.

Kandilli'nin aktardığı veriler şu şekilde;