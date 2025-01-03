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Akdeniz'de korkutan deprem! Kandilli ilk verileri açıkladı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
03 Ocak 2025 15:35 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 16:33

Son dakika haberi: Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; deprem yerin 87 km altında gerçekleşti.

Türkiye'nin herhangi bir noktasında meydana gelen depremler büyük tedirginliğe neden oluyor. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; Akdeniz​'de Girit Adası açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem​ meydana geldi.

Kandilli'nin aktardığı veriler şu şekilde;

  • Akdeniz - Girit Adası
  • 03.01.2025, 14:58:14 TSİ
  • Büyüklük: 4.1
  • Derinlik: 87.3 km

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Kaynak: tgrthaber.com
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