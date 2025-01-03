6 Şubat depremlerinde hayat kurtarmıştı! Milli teknoloji DAR, TSK envanterine girdi

03 Ocak 2025 12:05 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 12:06

Savunma sanayii şirketi STM'nin, hem askeri operasyonlarda hem de doğal afetlerde hayat kurtaran yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Duvar Arkası Radar (DAR) sisteminin yeni teslimatları Türk Silahlı Kuvvetleri'ne gerçekleştirildi.

Türk savunma sanayiinin öncü firmalarından STM​ Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Duvar Arkası Radar (DAR) cihazının yeni teslimatlarını Türk Silahlı Kuvvetleri​'ne (TSK) gerçekleştirdi. Hem askeri hem de sivil alanlarda hayat kurtaran bir çözüm olan cihaz, 6 Şubat depremlerinde 50'den fazla vatandaşın enkaz altından sağ çıkarılmasını sağlamıştı.

STM, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde çalışmalarını sürdürüyor. Güncellenen konfigürasyonuyla birlikte teslim edilen Duvar Arkası Radar (DAR) sistemi, SSB ile STM arasında imzalanan sözleşme gereği Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi ve ordunun çeşitli birliklerine, enkaz altında kullanılmak üzere canlı tespit radarı olarak hizmet verecek.

6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE HAYAT KURTARDI

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, milli mühendislik kabiliyetleriyle sadece askeri alana değil, sivil yaşama da katkı sağlayacak dokunuşlar yaptıklarını belirtti. 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinde onlarca canın kurtarılmasına vesile olan 'STM Duvar Arkası Radar (DAR)' teknolojisinin daha geniş bir kullanım alanı için güncellenen konfigürasyonla yeni teslimatlarını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne gerçekleştirdiklerini de bildirdi.

"Savunma sanayisinde çift kullanım (dual use) konseptine de önemli bir örnek teşkil eden 'STM DAR' ürününde emeği geçen STM ailesine teşekkür ediyorum. Savunmadan sivil hayata kadar uzanan kapsamlı çözümlerimizle ülkemizin ve milletimizin güvenliğine katkıda bulunmaya devam edeceğiz" diye ekledi.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, güvenlik güçlerinin özel operasyonlarda bina içindeki canlı hedefleri tespit etmesi için geliştirdikleri ve güvenlik güçlerinin envanterine kattıkları milli teknolojileri olan duvar arkası radarın, geçen yıl yaşanan depremde 50'den fazla vatandaşın enkaz altında konumunu tespit ederek kurtarılmasını sağladığını ifade etti.

"DEPREM ÜLKESİYİZ, ÖNLEM ALMAMIZ GEREKİYOR"

DAR'ı bu yıl Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve deprem kuşağında olan Erzincan'ın İl Özel İdaresi envanterine kazandırdıklarını işaret eden Güleryüz, şimdi ise Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan sözleşme ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 'STM DAR'ın kabullerini ve teslimatlarını tamamladıkları bilgisini paylaştı.

"Ülkemiz savunmasının yanı sıra ulusal ve uluslararası çapta yaşanan doğal afet ve krizlerde nitelikli personeli ile kritik görevler üstlenen ordumuza milli teknolojimiz ile güç vereceğiz. Deprem ülkesiyiz ve buna karşı önlemleri almamız gerekiyor" diye konuşan Güleryüz, DAR'ı arama kurtarma ekipleri, itfaiye teşkilatları başta olmak üzere bu alanda faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşların envanterinde genişletmeyi ve böylece Türkiye'nin doğal afetlere hazırlık seviyesini artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

STM DUVAR ARKASI RADAR ÖZELLİKLER

DAR, Ultra Geniş Bant (UGB) sinyaller vasıtasıyla görsel erişim imkanının olmadığı kapalı mekânlarda bulunan sabit ve hareketli hedef unsurlara ait konum bilgilerini iki boyutlu olarak elde etmek için kullanılıyor. Rehine kurtarma, terörle mücadele ve iç güvenlik operasyonları gibi askeri alanlarda kullanılabilen DAR; deprem, çığ, yangın gibi çeşitli afetler sonrasında arama kurtarma faaliyetleri, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele gibi sivil alanlarda da aktif görev yapabiliyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde arama ve kurtarmada aktif olarak kullanılan DAR, 50’den fazla kişinin enkaz altındaki konumunu tespit ederek, sağ kurtarılmasını sağladı. Sistem, enkaz altında bulunan canlının nefes alıp vermesi esnasındaki göğüs ve el kol hareketlerinden, mikro-makro hareketlerden yerini tespit edebiliyor.

Yaklaşık 6,5 kilogram ağırlığında olan DAR, yaydığı RF sinyalleri ile duvarın/engelin arkasında bir canlının olup olmadığını cihaz üzerine anlık aktarıyor ve canlının kaç metre derinlikte ve hangi noktada olduğunu tespit edebiliyor. Tek kişi tarafından elde kullanılabilecek şekilde tasarlanan milli sistem, tripod ve benzeri araçlar yardımıyla hedef bölgeye yerleştirilerek tablet bilgisayar ile uzaktan kumanda edilebilme özelliğine de sahip. DAR, sahip olduğu batarya teknolojisi ile 4 saatten fazla kesintisiz şekilde görev yapabiliyor.