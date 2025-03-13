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 | Murat Makas

Akdeniz'de ürküten deprem! Kandilli verileri açıkladı

Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem yerin 8.5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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Akdeniz'de ürküten deprem! Kandilli verileri açıkladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.03.2025
saat ikonu 20:53
|
GÜNCELLEME:
13.03.2025
saat ikonu 20:53

Akdeniz'de korkutan deprem meydana geldi, Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre; Akdeniz'de saat 18.17'de 3.3 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 8.5 kilometre olarak kaydedildi.

SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi, Kütahya'da 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Verilere göre; deprem yerin 2,7 km altında gerçekleşti.

Irak-Türkiye sınırında meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem paniğe neden olmuştu. 2 gün önce depremin, Hakkari il merkezine yaklaşık 50 kilometre, Van'a ise 150 kilometre uzaklıkta olduğu tespit edilmişti.

https://x.com/Kandilli_info/status/1900216288108048572

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