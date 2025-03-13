Akdeniz'de ürküten deprem! Kandilli verileri açıkladı

Akdeniz'de korkutan deprem meydana geldi, Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre; Akdeniz'de saat 18.17'de 3.3 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 8.5 kilometre olarak kaydedildi.

SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi, Kütahya'da 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Verilere göre; deprem yerin 2,7 km altında gerçekleşti.

Irak-Türkiye sınırında meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem paniğe neden olmuştu. 2 gün önce depremin, Hakkari il merkezine yaklaşık 50 kilometre, Van'a ise 150 kilometre uzaklıkta olduğu tespit edilmişti.

https://x.com/Kandilli_info/status/1900216288108048572