Akılalmaz görüntüler! Seyir halindeki motosikletliye bir anda saldırdı!

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

09 Eylül 2024 09:31 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 09:31

Hatay'da meydana gelen akılalmaz olayda 58 yaşındaki Süleyman Bolat'ın, motosikletiyle seyir halindeyken bir anda saldırıya uğradı. Eli sopalı bir şahıs tarafından yolu kesilen Bolat'ın darp edildiği anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen akılalmaz olaydan 58 yaşındaki adam saldırıya uğradı. Süleyman Bolat sabah saatlerinde motosikletle işine gitmek için evinden ayrılarak yola çıktı. Marangozluk yapan 58 yaşındaki Bolat'ın yolu elinde sopa bulunan bir kişi tarafından kesildi. BİR ANDA SOPAYLA SALDIRDI Tanımadığı bir kişinin saldırısına uğrayan Bolat, kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı. Sopayla defalarca kafasına darbe alan Bolat, yere düşerek yaralandı. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Bolat'ı hastaneye kaldırırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. SALDIRI ANI KAMERADA Bolat'ın yolunun eli sopalı şahıs tarafından saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırıda bulunan kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilirken, Bolat'ın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. İlgili Haberler Denizli'de dehşete düşüren olay: Çobanı öldürmüştü! Cinayetin detayları ortaya çıktı Denizli'de acı olay! Lise müdürü evinde ölü bulundu