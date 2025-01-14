Akılalmaz vurgun! Ev hanımını 6 milyon lira dolandırdılar! Şoke eden detaylar...

14 Ocak 2025 07:39 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 07:45

Dolandırıcıların hedefinde bu kez Gaziantepli D.Ö. isimli kadın vardı. D.Ö sosyal medyada dolaşırken ünlülerin resimlerinin de olduğu yatırım reklamının yer aldığı internet sitesini tıkladı ve kısa süre sonra aranınca hayatı altüst oldu. Dolandırıcıların tuzağına düşen kadın evli ve 2 çocuk annesi kadın yaklaşık 6 milyon lira dolandırıldı. İşte akılalmaz vurgunun detayları...

Dolandırıcıların yeni yöntemi 'pes' dedirtti. Bu kez hedefte Gaziantepli D.Ö.isimli ev hanımı vardı. D.Ö geçen yıl sosyal medyada ünlülerin resimlerinin de olduğu yatırım reklamının olduğu siteye tıklayınca olanlar oldu.. Kısa bir süre sonra Ankara​'dan aradığını ve adının Yusuf Kandemir olduğunu söyleyen kişinin, "Şirketten kâr payı alacaksınız. Burası büyük bir şirket, ünlü sanatçılar da burada" sözlerine inanıp adrese üye oldu ve 1000 TL yatırarak sisteme dahil oldu. Sonrasında uzman olduğunu söyleyen kişi, D.Ö.'ye bir site üzerinden hesap açtırdı. D.Ö.'ye buraya yatırdığı paraları dolara çevirip kendi sistemlerine dahil ettiklerini söyledi.

AKILALMAZ BAHANELER

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; önce birikim yaptığı döviz ve altınları yatırdığını belirten D.Ö. "Bir süre sonra sistemden çıkmak istedim. Ancak '100 bin doların altında çıkışa müsaade etmiyoruz' dediler. 'Paranı yüz bin dolara tamamlaman halinde devletin verdiği teşvikleri de alabilirsin' yanıtı aldım. Bunun üzerine babamdan kalan arsa ve arabayı da satarak 100 bin dolara tamamladım. Ancak vergi bahanesi çıkardılar. 'Para Avrupa'da olduğu için Avrupa Merkez Bankası vergi çıkarıyor. 40 bin dolarlık vergiyi ödemen halinde paranı alabilirsin' dediler. Bunun üzerine kredi çekerek yatırdım. Hesabıma girdiğimde 285 bin dolar olan paramdan 120 bin doların çekildiğini gördüm" dedi.

AVRUPA MERKEZ BANKASI'NA BASKIN OLMUŞ...

Birkaç gün sonra uzmana ulaşamayınca üst yönetici konumundaki kadını aradığını belirten D.Ö. "Bana 'Avrupa Merkez Bankası'na baskın olmuş, orada polis var, soruşturma sürüyor. Senin paranı e-döviz olarak göndereyim' dedi. 2 bin dolar istedi. Gönderdim ama 15-20 gün geçmesine rağmen hiçbir şey gelmedi. Sonra 4 bin dolar avukat parası istedi. Onu da gönderdim. Bir daha da kendisine ulaşamadım" dedi. Yaklaşık 165 bin dolar (6 milyon lira) dolandırıldığını anlayan D.Ö. şikâyetçi oldu.