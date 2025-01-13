Flört uygulamasında tanıştı, hayatı kabusa döndü! Genç adama müstehcen fotoğraflı şantaj

13 Ocak 2025 07:48 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 07:56

İstanbul'da yaşayan Mahmut K. bir flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadınla konuşmaya başladı. Konuşma ilerleyince ikili cep telefonu üzerinden iletişime devam etti. Genç adamın konuştuğu kadına tek görüntüleme yapılabilen yarı çıplak bir fotoğrafını atmasıyla da hayatı kabusa döndü. Konuştuğu kadın, başkasının müstehcen fotoğraflarıyla Mahmut K.'ya şantaj yapmaya başladı. İşte tüm detaylar...

Dolandırıcılar her gün farklı yöntemlerle karşımıza çıkıyor. Bu kez de tuzağa 28 yaşındaki Mahmut K. düştü. İlginç olay Mahmut K. isimli gencin bir arkadaşlık, flört uygulamasına üye olmasıyla başladı.

UYGULAMA ÜZERİNDEN BİR KADINLA TANIŞTI

Uygulama üzerinden Ceren adlı bir kadınla tanışan adam sonrasında sosyal medya üzerinden iletişime devam etti. Sosyal medyadaki iletişim cep telefon numaralarının alınmasıyla da telefon üzerinden ilerledi.

BAŞKASININ FOTOĞRAFLARIYLA PARA İSTEDİ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; ikili mesajlaşırken genç adam Ceren isimli kadına tek görüntüleme yapılabilen yarı çıplak bir fotoğrafını attı. Sonrasında hayatı altüst oldu. Genç adama Ceren isimli kişiden kendisine ait olmayan bir adamın çıplak fotoğrafı geldi, "Bu fotoğraf senin, eğer para göndermezsen instagram'dan arkadaşlarına atacağım, parayı verirsen kimseye bir şey göndermem" dedi.

2 BİN 400 LİRA GÖNDERDİ, PARA İSTEĞİ KESİLMEDİ

Panikleyen adam kendi banka hesabından Ceren'in gönderdiği hesaba önce 980 lira sonra yeniden para istendiğinde ise bin 500 lira olmak üzere toplamda 2 bin 480 lira para attı. Ancak para isteğinin ardı arkası kesilmedi. Neye uğradığını şaşıran adam şikayetçi olacağını söyleyince engellendi.

"HIZLI DÜŞÜN, PARA GÖNDER, GÖNDERMEZSEN..."

Mahmut K. karakola gitti ve kendisin şantaj​ yapan kişiden şikayetçi oldu. Mesajlaşmalarda Ceren adlı kişinin "Son kez soruyorum para gönder, göndermiyorsan devam ediyorum, sana son 5 dakika, sonrası umurumda değil, dekontu da at sonra sen yoluna, ben yoluma, hızlı düşün" diyerek karşı tarafı panikletmeye çalışıp bir erkeğe ait çıplak fotoğraflar attığı, Mahmut K.'nin ise para bulacağını söylediği konuşmalar şikayet dosyasına eklendi.

BANKA HESABI BÜLENT İSMİNE AİT ÇIKTI

"Şantaj" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Ceren ismiyle yazışma yapan hat sahibinin kimliği tespit edilemedi. Banka hesabının ise Ceren değil, Bülent K. isminde bir kişiye ait olduğu belirlendi. Şüpheli olarak ifadesi alınan Bülent K. suçlamayı kabul etmedi.

"Ceren isimli bir instagram hesabım yok. Hesabıma ait internet bankacılığını 2 defa kullandım ama sürekli şifre hatası verdiği için bir daha da kullanmadım. Yıllar önce içinde bin az para vardı, çektim ve hesapta para kalmamıştı. Daha önce de hesabın başka suçlarda kullanıldığına dair ifadem alınmıştı.

Hesaba parça parça 30 bin lira para gelmiş, başka hesaplara hava edilmiş. Birkaç yıl önce cüzdanımı kaybetmiştim belki bununla ilgisi vardır. Hesabımı kim nasıl kullanabildi bilmiyorum. Banka hesabımı çirkin olaylara karıştıran kişilerden ben de şikayetçiyim" dedi. Bunun üzerine hesaptan ATM üzerinden QR kod kullanarak çekim yapan bir kişi tespit edilirken şüphelinin kimlik tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.