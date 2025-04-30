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 | Onur Kaya

Akın Gürlek İBB soruşturması için talimat mı aldı? DMM'den Özgür Özel'in iddiasına cevap

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in hükümetten aldığı talimatlarla İBB'ye yönelik soruşturma başlattığını iddia etti. Özel'in iddialarına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yalanlama geldi.

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Akın Gürlek İBB soruşturması için talimat mı aldı? DMM'den Özgür Özel'in iddiasına cevap
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.04.2025
saat ikonu 22:35
|
GÜNCELLEME:
30.04.2025
saat ikonu 22:42

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi Yerleşkesi’nde CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın’ın yargılandığı davanın duruşmasına katıldı. Duruşmanın ardından açıklamalarda bulunan Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmaları yöneten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef aldı. Özel, Akın Gürlek'in hükümetten talimat aldığını iddia etti.

DMM'DEN ÖZGÜR ÖZEL'E YALANLAMA

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Özgür Özel'in söz konusu iddialarını yalanladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in İBB'ye yönelik soruşturmalarda 'siyasi saiklerle görevlendirildiği ve yargı yetkisini siyasi hesaplaşmalar için kullandığı' iddiasının dezenformasyon olduğu belirtildi.

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"SAVCILAR GÖREVLERİNİ TALİMAT ALMADAN YÜRÜTÜR"

Akın Gürlek'in Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde göreve atandığını vurgulayan DMM, "Cumhuriyet savcıları, görevlerini Anayasa ve ilgili kanunlar çerçevesinde, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerine uygun şekilde talimat almaksızın yürütür." ifadelerini kullandı.

"ALGI FAALİYETLERİNE İTİBAR ETMEYİN"

İBB’ye yönelik yürütülen soruşturmaların hukuki deliller, ihbarlar ve mevzuat hükümleri çerçevesinde sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, "Yargı organlarının görevi, iddiaları tarafsızlık ilkesi doğrultusunda inceleyerek hukukun gereğini yapmaktır. Yargı kurumlarını ve mensuplarını hedef alarak kamuoyunda algı oluşturmayı amaçlayan dezenformasyon faaliyetlerine itibar etmeyiniz." denildi.

Akın Gürlek İBB soruşturması için talimat mı aldı? DMM'den Özgür Özel'in iddiasına cevap
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