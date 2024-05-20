Enkaza ulaşıldı: İbrahim Reisi öldü!

20 May 2024 02:20 - Güncelleme : 20 May 2024 07:22

Türkiye İran için devrede: Özel grup Reisi için yola çıktı!

Türkiye İran için devrede: Özel grup Reisi için yola çıktı!

Helikopter kazası geçiren ve Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki yetkilileri arama çalışmaları sonunda acı haber geldi. İran liderinin cansız bedeni düşen uçağın enkazında bulundu.

İranlı yetkililer aynı helikopter kazasında Dışişleri Bakanı Hüseyin Abdulnahiyan'ın da hayatını kaybettiğini duyurdu. Enkaza, Türkiye'nin, helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA ulaştı. Akıncı İHA’nın tespitlerinin ardından İran Kızılayı da Reisi’nin helikopterinin bulunduğunu duyurdu.

YÜZBİNLER CANLI TAKİP ETTİ

FlightRadar24 uygulaması üzerinden Türk İHA'sı bir ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İranlı yetkililerle paylaştı. İran televizyonu ise havanın aydınlanmasıyla birlikte enkazın bulunduğunu bildirdi. Faaliyeti yüzbinlerce kişi takip etti.

200 BİNİ AŞKIN KİŞİ TAKİP ETTİ

Helikopterin bulunması amacıyla Akıncı İHA, İran semalarında aktif uçuş yaptı. Akıncı İHA'nın uçuşu başından itibaren dünya genelinde büyük ilgi topladı. FlightRadar24 uygulamasına göre 200 bini aşkın kişi Akıncı İHA'nın İran semalarındaki dairesel hareketlerini takip etti.

İran devlet televizyonu, Reisi’nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu. Arama kurtarma ekipleri olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildirmişti.

İRAN MAKAMLARIYLA PAYLAŞTI!

Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin enkazı olabileceği düşünülen bir ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaştı. İran Kızılayı kaza bölgesindeki çalışmalarına ilişkin görüntüleri paylaştı.

İRAN KIZILAYI DUYURDU

İran Kızılayı, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bazı yetkililerin helikopter kazası geçirmesine ilişkin, Türk İHA'sı Akıncı'nın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Tevil köyü yakınlarında tespit ettiği 2 ısı kaynağının bulunduğu bölgeye arama kurtarma timlerini sevk ettiği bildirildi.

İran Öğrenci Haber Ajansı (SNN), İran Kızılayı tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamada, "Türk İHA'sının Tevil köyünde 2 ısı kaynağı tespit etmesi üzerine arama kurtarma timleri Cumhurbaşkanı ve heyetini taşıyan helikopterin iniş yaptığı ihtimali verilen o bölgeye sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

"TAMAMEN YANDI"

İranlı bir yetkili ise Reisi'nin helikopterinin tamamen yandığını söyledi. Yetkili, helikopterin tamamen yandığını ve yaşam belirtisine rastlanmadığını açıkladı. Öte yandan enkazdan şimdiye kadarki en net görüntü de ortaya çıktı.

ENKAZA ULAŞILDI

Bölgede 73 timin görev aldığı belirtilirken olumsuz hava şartlarının çalışmaları yavaşlattığı kaydedildi. Akıncı İHA’nın tespitlerinin ardından, İran Kızılayı ve İran devlet televizyonu, enkazın bulunduğunu duyurdu. Televizyonda yer alan haberde, "Helikopterin enkazına ulaşıldı" denildi. İRNA'da enkaza ulaşıldığı bilgisini geçti. Arama-kurtarma timlerinin kaza yerine yaklaştığı belirtildi.

"DURUM İYİ DEĞİL"

İran devlet televizyonuna konuşan İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kolivend, "Helikopter bulundu. helikopteri görüyoruz, hepimiz olay yerine doğru gidiyoruz. 2 kilometre mesafede. Durum iyi değil." dedi.

"AKINCI TESPİT ETTİ"

Anadolu Ajansı Tahran muhabiri Ahmet Dursun, bir canlı yayında "Akıncı ilk olarak ısı kaynağını tespit etti. Ardından İranlı yetkiler enkaza ulaşıldığı bilgisini verdi. İran Kızılayı durumun pek iyi görünmediğini söyledi" açıklamasını yaptı.

REUTERS: REİSİ ÖLDÜ

Reuters, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

BAŞARIYLA TAMAMLADI

Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin bulunduğu helikopterin enkaz bölgesinin tespit çalışmasını başarıyla tamamlayarak Türkiye'deki görevine döndü.

İRAN ÜZÜNTÜYE BOĞULDU

Helikoptere ait enkazın bulunmasının ve 'yaşam belirtisi olmadığı' yönündeki açıklamaların ardından İran halkı sabahın ilk saatleriyle birlikte adeta üzüntüye boğuldu.