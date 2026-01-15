Menü Kapat
AKOM alarm verdi! İstanbul'a kar yağışı geliyor: 2 gün boyunca lapa lapa yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından AKOM da İstanbulluları uyardı. Bir süredir mevsim normallerinde seyreden sıcaklıkları pazar gününün gelmesiyle düşüşe geçecek. 2 gün boyunca megakentte kar yağışı etkisini gösterecek. İşte detaylar...

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yeni haftaya ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar yağışı uyarılarının ardından AKOM'dan da yeni açıklama geldi. Yapılan değerlendirmede, İstanbul için kar alarmı verildi. AKOM, hafta sonunun gelmesiyle hava sıcaklıklarının düşeceğini 2 gün boyunca da kar yağışının etkili olacağını bildirdi.

AKOM alarm verdi! İstanbul'a kar yağışı geliyor: 2 gün boyunca lapa lapa yağacak

İSTANBUL YENİ HAFTAYI KAR İLE AÇACAK

Pazar günü başlayacak olan dondurucu soğuklara bir de kar yağışı eklenecek. Bir süredir mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar aniden düşüşe geçecek. Pazar günü başlayacak olan kar yağışı pazartesi gününde de etkisini gösterecek.

AKOM alarm verdi! İstanbul'a kar yağışı geliyor: 2 gün boyunca lapa lapa yağacak

SICAKLIKLAR KIŞ DEĞERLERİNE İNECEK

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere ülkemizin büyük bir bölümünü etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havanın etkisini kaybetmesiyle, sıcaklıkların hafta sonuna kadar mevsim normalleri civarında ve 1–3°C üzerinde seyredeceği öngörülmektedir. Ancak hafta sonu itibarıyla soğuk ve yağışlı havanın yeniden etkili olmasıyla birlikte sıcaklıkların 3–5°C birden düşerek kış değerlerinde seyretmesi beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

AKOM alarm verdi! İstanbul'a kar yağışı geliyor: 2 gün boyunca lapa lapa yağacak
