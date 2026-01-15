AKOM alarm verdi! İstanbul'a kar yağışı geliyor: 2 gün boyunca lapa lapa yağacak

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yeni haftaya ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar yağışı uyarılarının ardından AKOM'dan da yeni açıklama geldi. Yapılan değerlendirmede, İstanbul için kar alarmı verildi. AKOM, hafta sonunun gelmesiyle hava sıcaklıklarının düşeceğini 2 gün boyunca da kar yağışının etkili olacağını bildirdi.

İSTANBUL YENİ HAFTAYI KAR İLE AÇACAK

Pazar günü başlayacak olan dondurucu soğuklara bir de kar yağışı eklenecek. Bir süredir mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar aniden düşüşe geçecek. Pazar günü başlayacak olan kar yağışı pazartesi gününde de etkisini gösterecek.

SICAKLIKLAR KIŞ DEĞERLERİNE İNECEK

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere ülkemizin büyük bir bölümünü etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havanın etkisini kaybetmesiyle, sıcaklıkların hafta sonuna kadar mevsim normalleri civarında ve 1–3°C üzerinde seyredeceği öngörülmektedir. Ancak hafta sonu itibarıyla soğuk ve yağışlı havanın yeniden etkili olmasıyla birlikte sıcaklıkların 3–5°C birden düşerek kış değerlerinde seyretmesi beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.