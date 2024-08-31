AKOM İstanbul için saat verdi! 4 Eylül'e kadar sürecek

31 Ağustos 2024 11:51 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 12:06

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada gök gürültülü sağanak yağışın, İstanbul’un Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinde etkili olacağı belirtilmişti. İstanbul için bir uyarı da AKOM'dan geldi.

AKOM SAAT VEREREK UYARDI

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM bugün İstanbul genelinde akşam saatlerine kadar aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. AKOM tarafından yapılan açıklamada "İstanbul’da güne 24 derece civarında seyreden hava sıcaklıkları ile birlikte gök gürültülü sağanak yağmur ile başlandı. Sabah saatlerinde başlayan yağışlar akşam saatlerine kadar aralıklarla sürecek. İstanbul il genelinde yerel kuvvetli olması beklenirken, sıcaklıklar ise 29 derece civarında seyredecek" ifadelerine yer verildi.

YAĞIŞLAR 4 EYLÜL'E KADAR SÜRECEK!

AKOM İstanbul'da 4 Eylül'e kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri beklenirken yağışların bölgesel olarak kısa süreli kuvvetli olabileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan, hava sıcaklıklarının 6 Eylül'e kadar mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN 13 İLE SARI KODLU UYARI

Adana, Bolu, Hatay, Kars, Kahramanmaraş, Ardahan, Osmaniye, Artvin, Çankırı, Mersin, Kastamonu, Sinop, Karabük için kuvvetli yağış, dolu, heyelan, sel ve su baskınlarına karşı uyarı verilerek vatandaşlardan dikkatli olunması istendi. Yağışlar 1 Eylül gece saatlerinden itibaren etkisini azaltacak.