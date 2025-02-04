AKOM İstanbulluları uyardı! Beklenen kar yağışı çok şiddetli geliyor: Her yer buz kesecek

04 Şubat 2025 17:00 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 17:12

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, yarın etkili olması beklenen yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgar için İstanbulluları uyardı. Yapılan uyarıda kar kalınlığının 10 santimetreye kadar ulaşacağı bildirildi.

AKOM sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ise İstanbulluları uyardı. Hava sıcaklıklarının bu akşamdan itibaren 4 derecenin altına düşeceğini bildiren AKOM, yoğun kar yağışının yarın başlayıp cuma gününe kadar etkisini göstereceğini belirtti. Vatandaşlar soğuk ve kar yağışlı havanın getirebileceği olumsuzluklara karşı uyarıldı.

KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETREYİ BULACAK

AKOM’un açıklamasına göre, Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren Cuma sabahına kadar İstanbul genelinde şiddetli rüzgarlarla birlikte kuvvetli kar sağanakları etkili olacak. 40-70 kilometre hızında esmesi beklenen kuzeyli rüzgarların, Karadeniz üzerinden geçerken nemle beslenerek bölgesel kuvvetli kar yağışlarına neden olacağı öngörülüyor. AKOM, mevcut tahminlerin aksine sıcaklıkların 1-2 derece daha düşmesi halinde şehir merkezinde bile 3 ila 10 santimetre arasında kar kalınlığı oluşabileceği uyarısında bulundu. Kar yağışlarının Cuma sabahı itibarıyla hafif yağmura dönüşmesi beklenirken, sıcaklıkların 5-7 derece civarında kış değerlerinde kalmaya devam edeceği belirtildi.

ULAŞIMDA AKSAMALAR VE BUZLANMAYA DİKKAT

AKOM, kuvvetli kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yaşanabilecek ulaşım aksamaları, ağaç ve direk devrilmeleri, çatı ve tabela uçmaları, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile buzlanma riskine karşı İstanbulluları uyardı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yollarda buzlanma nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurgularken, belediye ekiplerinin AKOM ve Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) mesajları doğrultusunda yolları açık tutmak için gerekli müdahaleleri yapacağını duyurdu.

KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE FIRTINA DA GELİYOR

AKOM açıklamasında olası hava olaylarının şiddet derecelerini, "Rüzgar: 50-61 km/saat, Fırtına: 62-74 km/saat, Kuvvetli fırtına: 75-88 km/saat, Tam fırtına: 89-102 km/saat, Kuvvetli kar: 5-20 cm arası, Yoğun kar: 20 cm ve üzeri" şeklinde sıraladı. İstanbulluların şiddetli hava şartlarına karşı tedbirli olması, özellikle açık alanlarda rüzgara karşı dikkatli hareket etmesi önerildi.