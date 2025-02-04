İstanbul kar yağışını bekliyor! Bulutlar göründü: Megakentin yanı başı beyaza büründü bile

04 Şubat 2025 11:46 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 11:47

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için uyarıda bulunduğu kar yağışı için saatler kaldı. Çarşamba ve perşembe günü megakentin birçok noktası beyaza bürünecek. Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı bile... Bulutların bu akşam saatlerinde İstanbul'a ulaşması bekleniyor. Peki İstanbul'u etkisi altına alacak kar yağışı kaç gün sürecek? İşte detaylar...

İstanbul uzun zamandır beklediği kara kavuşuyor. İstanbul'da bir süredir mevsim normallerinin üzerinde devam eden hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı başlayacak. Hava sıcaklığının gündüz 5 gece ise 1 dereceye düşmesiyle megakent beyaza bürünecek.

İSTANBUL'U YANI BAŞINDA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün geçtiğimiz hafta itibariyle uyarıda bulunduğu kar yağışı etkisini göstermeye başladı. İstanbul'un yanı başındaki Kocaeli'de yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.

HER YER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Özellikle Kartepe ve Başiskele'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı her yeri beyaza bürüdü. Sabaha karşı şiddetini arttıran yağış ekipleri de harekete geçirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolları açık tutmak için yoğun çaba harcadı. Kar yağışının yarın şiddetini arttırması bekleniyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı 5 günlük hava durumu raporunda; İstanbul'da kar yağışının yarın itibariyle başlayacağı perşembe günü devam edeceği cuma günü ise tamamen yerini yağmurlu havaya bırakacağı tahmin ediliyor.

AKOM 'KUVVETLİ' DİYEREK SAAT VERDİ

Öte yandan İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı öncesi AKOM'dan uyarı geldi. İstanbul'da bu akşam saatlerinden itibaren kar yağışı beklendiğin bildirilen açıklamada, akşam kentte sıcaklık değerlerinin 6-8 derece birden düşeceği, kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde gece saatlerinde etkisini artıracağı belirtildi.

KAR KALINLIĞI 15 CM'Yİ GÖRECEK

Sıcaklığı 0-5 derece arasına ineceği belirtilen çarşamba günü aralıklı geçecek kar yağışının perşembe günü etkisini artıracağı belirtildi. Perşembe günü kentte kar kalınlığının 5-15 cm arasında olacağı bilgisine de yer verildi.

BİR UYARI DA İSKİ'DEN

Sıcaklıkların büyük oranda düşeceği megakent için İSKİ'den de bir uyarı geldi. Yapılan açıklamada, su borularında oluşabilecek arızalara karşı İstanbullular SMS ile bilgilendirildi.